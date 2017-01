O, brad frumos şi... scump!

O, brad frumos și... scump!

Am intrat în ultima săptămână de dinainte de Crăciun, așadar a început și goana după bradul „perfect”, perfect pe bugetul, dorința și dimen-siunea casei fiecăruia. Iar constănțenii au de unde alege, ca în fiecare an, de altfel. De câteva zile locurile de tradiție în care se comercializează brazii s-au umplut cu pomi de Crăciun. Ieri după-amiază am plecat să colindăm o parte din aceste locuri. Prima oprire am făcut-o în Piața Griviței. Zeci de brazi îi așteaptă acolo pe constănțenii care nu concep să treacă un Crăciun fără să simtă miros de brad în casă. Cumpărătorii nu prea se înghesuiau, iar cei care erau ieșiți la „prospectat” piața nu păreau prea încântați. Mai toți brazii sunt, într-adevăr, foarte frumoși, au o coroană bogată și înălțime perfectă, adică în jur de 1 metru și 80 de centimetri, însă prețul, destul de piperat pentru bugetele nu tocmai generoase ale constănțenilor de rând.Cei mai ieftini, cu o înălțime de apro-ximativ un metru și 70 de centimetri, însă nu chiar foarte bogați, costă 80 de lei. Prețurile cresc până la 250 de lei și chiar mai mult pentru cei de trei metri. Puțini comercianți reușesc totuși să spună „fără să stea prea mult pe gânduri“ de unde sunt aduși brazii, semn că sunt simpli inter-mediari, așadar și adaosul comercial este pe măsură, am putea spune. Deocamdată, nu prea e loc de negocieri, și este de înțeles. Până de Crăciun mai sunt câteva zile bune și, de regulă, îmbulzeala mare se așteaptă spre sfârșitul săptămânii.A doua oprire în căutarea bradului de Crăciun a fost în apropierea pieței din Tomis III, loc ceva mai animat (dar și mai dezordonat) și cu oferte parcă mai pe buzunarul fiecăruia. Din păcate, pe buzunarul fiecăruia înseamnă preț mic, dar și calitate, dacă îi putem spune așa, pe măsură. 40 de lei costă un brăduț înalt, dar destul de „sărăcăcios”; pe de altă parte, fără 150 de lei nu poți pleca acasă cu un brad zdravăn. În cadrul celei de-a doua categorii, vorbim despre brazi de la 1 metru și 70 de centimetri în sus, care au o coroană foarte deasă și mare, exact cumși-ar dori toți să aibă în casă, de sărbători. Desigur, prețurile urcă, pentru cei pe care îi țin buzunarele și… înălțimea casei, ori pentru cei care stau la curte și împodobesc bradul afară, până la 250 - 300 de lei. În acest loc comercianții par să fie ceva mai generoși și sunt dispuși să negocieze, mai ales cu cei indeciși. Reducerea nu este încă una foarte mare deocamdată, de 10 - 20 de lei, însă este un început.În acest an și în imediata apropiere a centrului comercial Maritimo Shopping Center s-a amenajat un spațiu unde se vând brazi. De acolo constănțenii pot cumpăra molizi de peste un metru la 30 de lei, iar brazi, de peste un metru și 70 de centimetri, la 93 de lei.Acestea sunt însă doar trei dintre locurile de unde constănțenii își pot cumpăra bradul. Ofertă este din plin, căci nu numai brazi din pădurile patriei și din pepinierele din țară au ajuns pe piață, ci și din străinătate. De exemplu, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a scos la vânzare, pentru acest Crăciun, aproape 66.000 de pomi, cifră care mai că se dublează dacă luăm în calcul și importurile. Din păcate, mii de brazi vor ajunge și anul acesta, în zilele de Crăciun, la gunoi, sau, în cel mai bun caz, pe foc.Eco friendlyConstănțenii care nu sunt de acord cu „măcelul” ce se produce în păduri în această perioadă pot apela la varianta eco: bradul artificial. Nu miroase a cetină, însă mulți îl preferă în speranța că pe viitor și alții le vor lua exemplul și astfel nu se vor mai irosi zeci de mii de brazi pentru doar două săptămâni de „sărbătoare”. În plus, acesta poate fi folosit, mai ales dacă este unul de calitate, ani la rândul, așadar „investiția” se merită, spun mulți. Nici prețurile nu mai sunt de speriat. Un brăduț de 1 metru și 80 de centimetri, cu 360 de ramuri, așadar destul de bogat, a ajuns în marile magazine din Constanța, ce-i drept „la ofertă”, și la 50 de lei. În funcție de calitate și înălțime prețurile urcă și până la 200 - 300 de lei, însă partea bună este că bradul de Crăciun nu va mai fi o bătaie de cap pentru anii următori.