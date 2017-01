Numărul turiştilor străini din România a crescut cu 14,9%

Numărul turiștilor străini din România a crescut cu 14,9%

Numărul turiștilor străini care au venit în România în prima jumătate a acestui an a crescut față de aceeași perioadă a lui 2006 cu 14%, până la aproximativ 690.000 de persoane, a anunțat Institutul Național de Statistică. De asemenea, în ceea ce privește numărul total al turiștilor înregistrați a crescut cu 14,9%, până la 2,9 milioane de persoane. Sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat în perioada ianuarie-iunie a acestui an 76,9% din numărul total de sosiri, în timp ce turiștii străini au reprezentat 23,1%, ponderi aproximativ egale cu cele din intervalul corespunzător al anului anterior.