Numărul turiştilor a crescut cu 15%

În august

Numărul turiștilor a crescut cu 15%

Numărul turiștilor sosiți în perioada ianuarie-august a acestui an a crescut cu aproximativ 15%, comparativ cu situația înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Direcția Județeană pentru Statistică Constanța. Potrivit instituției, în primele opt luni ale anului, pe litoral au sosit 810,6 mii de turiști, față de 706,5 mii de turiști în aceeași perioadă din 2006. Această creștere a determinat și majorarea numărului de înnoptări, care s-a cifrat la 3969,9 mii în perioada ianuarie-august 2007, față de 3661,5 mii în aceeași perioadă a anului 2006. Totuși, sejurul mediu a scăzut de la 5,2 zile la 4,9 zile. Turiștii străini sosiți pe litoralul românesc au fost în număr de 66827 persoane în primele opt luni din acest an, cu 1584 persoane mai puțini decât în aceeași perioadă din 2006, deținând o pondere de 8,2% în totalul turiștilor. În luna august 2007 s-au înregistrat 275.795 turiști sosiți, față de 264.927 în aceeași lună a anului trecut.