Numărul garantărilor la creditele IMM-urilor s-a dublat

Ştire online publicată Marţi, 14 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat că numărul de garanții a crescut de aproape două ori față de primul semestru al anului 2006, atingând cifra de 1.213 garanții, cu o valoare de peste 98 milioane euro, pentru credite în valoare totală de peste 186 milioane euro. Au fost acordate garanții IMM-urilor care prestează activități de producție, prestări-servicii, comerț, construcții, transporturi, agricultură, IT, etc. În perioada 2007 - 2009, prioritățile strategice ale FNGCIMM sunt direcționate spre adaptarea instrumentelor de garantare, identificarea de soluții noi de finanțare și extinderea rețelei teritoriale ținând cont de cerințele de prefinanțare și cofinanțare ale IMM-urilor participante la programe finanțate din fondurile europene, sub coordonarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în calitate de organism intermediar pentru programele dedicate întreprinzătorilor și sectorului IMM.