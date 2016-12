Numărul deceselor rămâne mai mare decât al naşterilor

Numărul deceselor rămâne mai mare decât al nașterilor

În luna decembrie s-a înregistrat nașterea a 17.212 copii, cu 2.774 mai mulți copii decât în luna noiembrie 2015. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna decembrie a fost de 23.482, cu 1.793 mai multe decât în luna noiembrie 2015. Sporul natural a fost negativ în luna decembrie, de 6.270 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna decembrie a fost de 94, în scădere cu 18 față de luna noiembrie 2015 (112 decedați sub 1 an).