Numărul afacerilor noi scade într-un ritm îngrijorător

Guvernul și Parlamentul României ar trebui să fie îngrijorați. În an se menține tendința de scădere a înmatriculărilor de afaceri noi, înregistrată în 2016. În lipsa unei cercetări socio-economice aprofundate este greu de stabilit adevăratele cauze. Se poate bănui că de vină este un cumul de factori, printre care: scăderea resurselor de inițiativă antreprenorială, datorită faptului că cei mai mulți potențiali întreprinzători și-au deschis deja firme; criza lucrătorilor calificați de pe piața românească; creșterea nivelului salariului minim; instabilitatea legislației fiscale; starea infrastructurii din România; lipsa culturii antreprenoriale; lipsa capitalului de pornire a unei afaceri; faptul că piața creditării este prohibitivă pentru debutanții în afaceri; necunoașterea procedurile de accesare a fondurilor europene de către debutanți.v v vPotrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în primele două luni ale anului 2017, numărul înmatriculărilor de afaceri noi s-a diminuat cu 11,29% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. La nivel național, au fost deschise numai 11.656 noi afaceri. Județul Constanța, cu doar 421 de înmatriculări noi, a înregistrat o scădere de 9,88%.La data de 28 februarie 2017, la nivel național, erau înregistrate 37.159 de SRL-uri debutant (SRL-D), cu 1.160 mai multe decât la 31 decembrie 2016. Dintre acestea, 35.479 erau active. În județul Constanța, în primele două luni ale acestui an, au fost înregistrate 19 SRL-uri debutant, numărul lor total ajungând la 1.166.În cazul firmelor înființate de studenți, situația este diferită. La 28 februarie 2017, la nivel național, existau 19.691 astfel de firme cu doar 19 firme în plus față numărul înregistrat la finalul anului trecut. Dintre acestea, numai 10.994 firme mai erau active. În județul Constanța, numărul firmelor înființate de studenți era de 494, fără nicio modificare față de finalul anului 2016. În schimb, numărul firmelor studențești active a scăzut la 246.v v vÎmbucurător este faptul că, odată cu stoparea crizei și reluarea creșterii economice, procesul de disoluție a afacerilor s-a temperat. În 2014, la nivel național, numărul societăților intrate în insolvență s-a redus cu 30,05%, ajungând la 20.696, iar în 2015, s-a diminuat cu 50,38%, până la 10.269 cazuri. Tendința s-a menținut în 2016, când au intrat în insolvență 8.371 agenți economici, cu 18,48% mai puțin față de anul 2015. În primele două luni din 2017, au intrat în insolvență doar 1.165 de firme, cu 19,71% mai puține față de perioada de referință din anul precedent. În județul Constanța, în perioada ianuarie - februarie 2017, au fost înregistrate cu 20,97% mai puține societăți intrate în insolvență, respectiv doar 49.Procesul de curățare a mediului de afaceri de „mortăciuni” s-a temperat față de anul precedent. În primele două luni din 2017 au fost înregistrate 12.792 de radieri de agenți economici, în scădere cu 50,81% față de aceeași perioadă din 2016. În județul Constanța au fost 496 de radieri, cu 45,07% mai puține decât în ianuarie - februarie 2016.Pe de altă parte, dizolvările de agenți economici s-au diminuat cu 44,39%, fiind înregistrate 3.672 de cazuri. În județul Constanța au fost 168 de dizolvări, în scădere cu 50%.Trăgând linie, se poate spune că starea mediului de afaceri, după cum rezultă din evoluția situației juridice a agenților economici, a fost ceva mai bună în primele două luni din 2017. De altfel, numărul de agenți economici activi din punct de vedere juridic, raportați de Registrul Comerțului la 28 februarie 2017, a crescut, cu 2,59%, față de cel de la 29 februarie 2016, ajungând la 1.197.354. Dintre aceștia, 382.478 sunt persoane fizice autorizate, iar 814.876 sunt persoane juridice.În județul Constanța, erau înregistrați, la 28 februarie 2017, un număr de 44.117 de agenți economici activi, în creștere cu 2,60%, din care 10.804 persoane fizice autorizate și 33.313 persoane juridice.Desigur, situația juridică a agentului economic este una și starea sa comercială este alta. Un număr mare de entități care figurează ca fiind active juridic sunt inactive din punct de vedere comercial sau au afaceri sporadice.Mediul de afaceri din România nu se dovedește prea atractiv pentru investițiile străine. La sfârșitul lui februarie 2017, erau înregistrate în România 210.611 societăți cu participare străină la capitalul social, cu doar 0,38% mai multe decât la 31 decembrie 2016. Valoarea totală a capitalului social subscris a crescut cu numai 1,05%, cu puțin peste 45,280 miliarde de euro. Pe primul loc după valoarea capitalului social se situează Olanda, cu 4.952 societăți și un capital de 9,062 miliarde euro. Este urmată de: Austria - 7.221 firme și 4,922 miliarde euro; Germania - 21.838 firme și 4,649 miliarde euro; Cipru - 5.949 firme și 3,839 miliarde euro.