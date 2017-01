Din 2008

Nuclearelectrica va fi listată la bursă

Compania Nuclearelectrica ar putea fi listată la Bursa de Valori București după ce se va găsi o modalitate de rezolvare a datoriilor pe care le are compania, a declarat Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor. Potrivit strategiei energetice naționale, în cazul Nuclearelectrica, ministerul are în vedere ștergerea urgentă a datoriilor istorice și atragerea de investiții private pentru finalizarea Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, prin stabilirea modelului de finanțare până la finele lui 2007. Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) vizează totodată și listarea la bursă a 10-15% din acțiunile Nuclearelectrica SA începând cu 2008.