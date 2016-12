Nuclearelectrica şi General Electric au semnat contractul de 146 milioane de dolari

Nuclearelectrica și General Electric au semnat contractul de 146 milioane de dolari

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și Societatea Națională Nuclearelectrica au anunțat încheierea, în data de 19 ianuarie 2010, a unui contract cadru semnificativ pentru domeniul energiei nucleare din România, între Nuclearelectrica SA și General Electric - SUA. Acordul are ca obiect prestarea de către consorțiul General Electric International Inc. și General Electric Energy Parts LLc., din cadrul concernului General Electric - SUA, a serviciilor complete de în-treținere și reparații la turbo-generator și auxiliare, la Unitățile 1 și 2, din cadrul CNE Cernavodă, pe durata unui ciclu complet de inspecție, reprezentând mentenanța și intervențiile la turbogenerator în timpul opririlor planificate, pentru o perioadă de 8 ani. Valoarea maximă a contractului cadru este de circa 146 milioane de dolari. Ea va fi achitată prestatorului de servicii în baza contractelor subsecvente. Acestea se vor negocia în fiecare an, pentru pachetele de servicii dedicate, în principal, activităților de mentenanță necesare a se executa în opririle planificate ale celor două unități de producere a energiei electrice, se arată în comunicatul de presă.