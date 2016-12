"Nu suntem plătiţi să facem muncă de calitate!"

5

Gresit

Gresit total, dle Tita ! Pe timpul lui Ceausescu calitatea era mult peste ceea ce intalnim acum, fiindca oamenii aveau cea mai buna motivatie posibila : frica. Fara ea, in tara dintre Dunare si Mare, nu s-a facut si nu se va face nimic ! Poti sa dai salariile lu' peste, aici lipseste mentalitatea, iar fara ea orice alta motivatie este inutila. Si inca ceva : dovada ca pe timpul lui Ceausescu se faceau lucruri de calitate este faptul ca atunci exportul era pe primul loc (iar marfurile noastre chiar erau apreciate in lume) - spuneti, ce am mai exportat noi in ultimii 25 de ani, in afara de fier vechi si lemn furat din paduri ? Unde sunt produsele finite, care erau cautate in toate tarile lumii (chiar si in America) ? De un sfert de secol, doar se darama si se distruge, asa incat sa nu ne miram ca tara a ajuns in dezastrul in care traim acum cu totii - iar de vina sunt doar cei care au condus-o : politicienii. Pana nu vor fi desfiintate toate partidele aceastea pline de hoti si banditi, iar cei care vor conduce nu vor fi specialisti, nu vom iesi niciodata din marasmul actual.