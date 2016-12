Nu e prea devreme. Avalanşă de propuneri pentru Revelion 2014

Nu e prea devreme. Avalanșă de propuneri pentru Revelion 2014

După principiul „Omul harnic își face iarna car și vara sanie”, agențiile de turism constănțene au început de săptămâni bune să-și pro-moveze pachetele speciale pentru sfârșitul acestui an. Vi se pare prea devreme pentru a vă gândi unde să petreceți Revelio-nul? Nu e deloc așa. Agenții de turism spun că acum este momentul potrivit pentru a cumpăra o vacanță, fie ea și pentru această perioadă la care cu siguranță nu foarte multor persoane le stă gândul. Principalul câștig este prețul, apoi faptul că îți poți alege cam orice și oriunde. Agențiile de turism au ieșit cu zeci de oferte pentru sfârșitul acestui an. Așadar, constănțenii care și-au propus să pășească în noul an departe de casă și țară au de unde alege! Austria, Egipt, Franța, Israel, Maroc, Portugalia, Praga, Olanda, Spania, Turcia, dar și Dubai, Thailanda, Hong Kong, Africa de Sud, Singapore sau Mauritius sunt câteva dintre destinațiile propuse pentru Revelion 2014.Destinațiile exotice suscită cel mai mare interes. Nu mulți constănțeni își permit să-și petreacă acolo o vacanță, fie ea de Revelion sau în oricare altă perioadă a anului, însă mulți analizează, mai mult din curiozitate, și aceste oferte.De exemplu, cei care vor să-și petreacă ultimele zile din acest an și primele din 2014 în Thailanda, în condiții de cinci stele, trebuie să scoată din buzunar, pentru zece zile, aproape 1.400 de euro, de persoană. Plecarea este pe 28 decembrie, așadar ultimele zile din an vă pot găsi pe plajă. Peste cei 1.400 de euro, turiștii trebuie să mai pună însă aproximativ 350 de euro pentru taxele de aeroport, aproape 200 de euro pentru cina de Revelion, dar și alți 70 de euro pentru bacșișurile obligatorii și taxa de viză.China este o altă destinație specială. În jur de o mie de euro îl ajunge pe un turist Revelionul 2014 la Shanghai, de exemplu, un oraș impre-sionant. Mai exact, 8 zile (5 nopți), în perioada 29 decembrie 2013 - 5 ianuarie 2014, costă de la 690 euro/persoană. În acești bani nu sunt însă incluse biletele de avion și nici taxele de viză. În itinerariu sunt incluse, printre altele, vizi-tarea Templului Buddha de Jad, unul dintre puținele temple din Shanghai care mai este locuit de călugări, Orașul Vechi, cu Grădinile Mandarinului Yu, una dintre cele mai frumoase grădini ale Chinei, dar și Orașul Mătăsii și magnificele grădini Yipu și Liu.Pentru turiștii nu atât de curajoși, și nici cu bugete tocmai mari, Viena rămâne o destinație ceva mai accesibilă, clasică, dar plină de farmec, promovată intens de agenții de turism. Patru nopți de cazare (29 decembrie 2013 - 2 ianuarie 2014) costă 390 de euro, de persoană, la care se adaugă 140 de euro taxele de aeroport și alți peste 100 de euro cina de Revelion, care este însă opțională.