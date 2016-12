Nu distrugeţi marinăria! (V)

1

jurnalisti

Aceasta serie de asa zise articole, dictate de stim noi cine, a fost o rusine, o jignire la adresa bunului simt al cititorului acestei fituici. Ati reusit doar sa scoateti in evidenta frica celor doua unitati mastodont, fabrici de ofiteri de a fi concurate de un Colegiu nou infiintat care vine cu o oferta demna de luat in seama. Cum puteti sa laudati doua unitati care scoate ofiteri la fara frecventa sau la zi pe spaga- renumita este i sp UMC si nu ati dat niciodata sansa Colegiului sa argumenteze. Iata ca minunatul domn Chitac se arunca in politica acum( adica se arunca in cap) in timp ce Min Transporturilor a pastrat clasificarea conf regulilor internationale ca doar romania educa ofiteri in maj ptr piata internationala, nu? Succesuri tuturor dar aceasta serie de articole dictate arata calitatea jurnalisticii voastre.