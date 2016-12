Noutăţi privind înregistrarea în scopuri de TVA

Noutăți privind înregistrarea în scopuri de TVA

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 privind aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, care abrogă Ordinul președintelui ANAF nr. 700/2012.Iată principalele prevederi ale actului normativ:Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:a) data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declarați inactivi conform prevederilor art. 78 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității , în cazul contribuabililor intrați în inactivitate temporară;c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situații, decât cele prevăzute la lit. a) și b).Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:a) de la data declarării ca inactivi, in condițiile legii;b) de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului;c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care asociații majoritari sau după caz asociatul unic al persoanei impozabile/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr.75/2001, privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare.d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscala luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, și, respectiv din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru doua trimestre calendaristice consecutive;e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru doua trimestre calendaristice nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/ servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.După înregistrarea, din oficiu sau după caz anularea din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează astfel:- în cazul înregistrării din oficiu, înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare;- în cazul anulării din oficiu, înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată și aplică, potrivit reglementărilor legale in vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari și/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.