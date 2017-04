Noutăţi din industria navală mondială

Noutăți din industria navală mondială

Generalul Mohab Mamish, președintele Autorității Canalului Suez, a anunțat că, în iulie 2017, vor începe lucrările pentru realizarea unui șantier naval care va construi nave petroliere gigant în Egipt.Șantierul naval va fi amplasat în portul maritim Safage și va fi finalizat într-o perioadă de trei până la cinci ani, în colaborare cu Mitsubishi Co din Japonia. Generalul Mamish a menționat că decretul prezidențial privind alocarea terenului a fost deja eliberat.Samsung Heavy Industries a construit cea mai mare navă portcontainer din lume, cu care a inaugurat clasa de 20.000 TEU (un TEu este egal cu un container de 6 metri lungime). Liderul mondial în domeniul construcțiilor navale a livrat în luna martie 2017 nava „Triumpf”, una dintre cele patru portcontainere de 20.150 TEU comandate de compania de transport maritim japoneză MOL. Nava are 400 de metri lungime, 58,8 metri lățime și 32,8 metri înălțime. Poate transporta până la 20.150 containere de dimensiuni standard. „Triumph” este extrem de eficientă energetic. Samsung Heavy Industries intenționează să construiască nouă nave portcontainere din clasa 20.000 TEU, în acest an.