Noul terminal de cereale al portului Constanţa – o investiţie de 22 milioane de euro

Noul terminal de cereale al portului Constanța – o investiție de 22 milioane de euro

Investițiile din ultimul deceniu au relansat traficul de cereale din portul Constanța. În 2006, ultimul an agricol bun, cantitatea de grâne derulată a fost de 8.048.632 tone, respectiv 19,69% din fluxul general de mărfuri. Noile capacități de operare și de depozitare intrate în funcțiune au făcut din Constanța un port cerealier și, totodată, o platformă de distribuție pentru exportatorii de grâne din România, Ungaria, Serbia, Bulgaria și pentru importatorii din Uniunea Europeană. Holdingul româno – austriac „Transport Trade Services” SA (TTS) a investit 22 milioane de euro în construcția terminalului de cereale din dana de gabare (pe digul de nord al portului Constanța). Noua capacitate de operare, administrată de „Canopus Star” (una dintre companiile grupului), este aproape de finalizare. Terminalul cuprinde două magazii de cereale, care pot depozita 25.000 tone fiecare. Încărcarea lor se face prin partea pe sus, cu ajutorul unui sistem de benzi transportoare, iar scoaterea mărfii spre cele două puncte de expediție, prin tunelurile aflate sub fiecare magazie, care alimentează un tunel central, spune directorul general Dan Barbălată. În terminal, funcționează o macara de 100 tone forță, cu rată de operare de 800 tone pe oră, care poate fi cuplată cu sistemul de benzi transportoare. Ea este utilizată pentru alimentarea magaziilor, dar poate fi folosită și la transbordul direct al mării din barje în vapoare și invers. Pentru scoaterea mărfii din magazii se folosesc elevatoare și benzi transportoare. Terminalul permite încărcarea-descărcarea navelor, a garniturilor de tren și a autovehiculelor. Rata de operare este de 800 tone pe oră în cazul navelor și de 350 tone pe oră la mijloacele de transport feroviare și auto. Cheul de lucru are lungimea de 320 m lungime, iar adâncimea danei este de 13,5 m. „Este terminalul cu cele mai bune condiții din zonă pentru accesul navelor de mare tonaj. Poate primi nave panamax, de 70.000 tdw. La sfârșitul anului trecut, a acostat o navă cu 60.000 tone de cereale din Brazilia” – relatează Barbălată. Investiția nu este, încă, finalizată. Până în prezent s-au executat lucrări în valoare de 20 - 21 milioane euro. În paralel cu derularea construcției, sunt prestate servicii pentru proprietarii de marfă. Prima operațiune din terminal a avut loc în noiem-brie 2006. Până la punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor, terminalul lucrează la 10 - 15% din capacitate. „Canopus Star” va derula un trafic de 700.000 - 1.000.000 tone de cereale și șroturi anual. În viitorii ani, capacitatea de depozitare va fi extinsă cu încă 50.000 tone. Principalii clienți sunt cunoscuții traderii de produse agricole: „Cargil”, „Glencore”, „Nidera”.