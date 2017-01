Noul Renault Laguna a fost lansat pe litoral

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, în ritmul muzicii și al dansului, „Groupe Renault Constanța” a lansat, pe litoralul Mării Negre, cea de-a treia generație Renault Laguna. Evenimentul, la care au luat parte numeroși clienți ai „Groupe Renault” a fost deschis de directorul general Constantin Olteanu. Vedetele show-ului au fost cele două modele ale automobilului - variantele berlină și break. Noua Laguna câștigă față de generația precedentă în design, performanțe dinamice, motorizări, consum, fiabilitate. În materie de siguranță, noua Laguna atinge nivelul maxim de 5 stele EuroNCAP, beneficiind în plus față de generația precedentă de un sistem de frânare dintre cele mai eficiente de pe piață si de inovații de ultimă ora, cum ar fi airbag-ul dublu torace/bazin. Pe lângă un confort termic de excepție, noua Laguna mai dispune și de o acustică excelentă, fiind un punct de referință, mai ales printre vehiculele diesel. O alta noutate cu care vine noua Laguna este versiunea economică și ecologica de 1.5 dCi 110 CP, care consumă doar 4,9 litri la 100 km în ciclu mixt și emisii de 130 g/km de CO2. Aceasta versiune poartă eticheta “Renault eco2”, eticheta care desemnează vehiculele economice și ecologice. Noua Laguna oferă un comportament rutier de referință, în principal datorita unei stabilități remarcabile în viraje, suspensiei îmbunătățite și direcției precise, o atenție specială fiind acordată filtrării șocurilor provenite de la denivelările carosabilului. Gama de motorizări pe benzină și diesel, asociate unor cutii de viteze manuale sau automate, toate cu 6 trepte, contribuie din plin la plăcerea de a pilota. Laguna II a fost primul vehicul din istorie care a obținut 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Noua Laguna conservă această realizare, având în plus multiple inovații. Sistemul Asistenta la Frânarea de Urgenta (AFU) este mai sensibil la declanșare, iar calitatea sașiului permite determinarea mult mai riguroasa a situațiilor de urgenta. Funcțiile ABS si ESP sunt acum mai eficiente, acționând la momen-tul potrivit fără a mai fi necesara vreo anticipare, evitându-se astfel mișcă-rile brutale. Proiectoarele cu bi-xenon se orientează in funcție de viteza si de unghiul volanului, dispunând de o realizare tehnologica de ultima ora, ceea ce permite oferirea cu pana la 90% de lumina in plus la viraj. Noua Laguna a fost concepută ca un vehicul robust și fiabil, obiectivul fiind de a figura printre primele trei vehicule ale segmentului în materie de calitate produs și servicii. S-au găsit soluții la problemele întâlnite pe vehiculele precedente și, în particular, pe Laguna II în perioada de garanție sau la reviziile tehnice. Peste 120 de vehicule au fost supuse testelor și au parcurs echivalentul a peste 6 milioane de kilometri de validare, înainte de comercializare. Pentru a i se evalua comportamentul în medii extreme, Noua Laguna a rulat (în condiții de totală discreție) pe șosele din lumea întreagă, în Argentina, Rusia, Malaezia sau Australia, în condiții severe de căldură extremă, umiditate, praf, noroi, temperaturi foarte scăzute, viteză mare, altitudine, drumuri degradate etc. Fiecare kilometru parcurs corespunde unor solicitări triple în raport cu condițiile obișnuite de utilizare. Prețul de intrare în gama pentru Noua Laguna este de 15.042 euro fără taxe (17.900 euro cu taxe) și corespunde versiunii berlină 1.6 16V 110 CP, echipare Expression. Pentru Noua Laguna berlină, echipare Expression, 1.5 dCi 110 CP, prețul este de 16.303 euro fără taxe Euro; 19.401 euro preț cu taxe. Pentru Laguna berlină, echipare Privilege, 2.0 dCi 150 CP, cutie automată, prețul este de 21 765 euro fără taxe; 25.900 euro cu taxe.