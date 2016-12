Noul Passat este maşina anului 2015

Noul Passat este mașina anului 2015

„Mașina anului 2015" în Europa este un Volkswagen: noul Passat câștigă prestigiosul premiu prezentat anual de juriul internațional „Car of the Year”. Câștigătorul a fost anunțat în după-amiaza dinaintea deschiderii Salonului Auto de la Geneva.„Suntem deosebit de mândri de această distincție”, a explicat prof. Martin Winterkorn, CEO Volkswagen Aktiengesellschaft, la ceremonia de premiere de la Geneva. „Cu noul Passat am reușit din nou să dezvoltăm o mașină care definește standardele clasei sale în ceea ce privește tehnologia și calitatea. Premiul reprezintă o excelentă confirmare a muncii inginerilor noștri, a designerilor și a întregii echipe. Noul Passat arată că marca Volkswagen are răspunsurile corecte la provocările vremurilor noastre”, a adăugat CEO.Heinz-Jakob Neusser, membru al Consiliului de Administrație al mărcii Volkswagen, responsabil de divizia Dezvoltare, a primit premiul acordat modelului Passat: „Suntem încântați de distincția Car of the Year 2015. Acest premiu are o semnificație foarte specială pentru noi, deoarece este acordat de jurnaliști de specialitate internaționali și independenți. De asemenea, premiul este cunoscut ca fiind foarte apreciat de clienții noștri”.Unul dintre cele mai vechi și bine-cunoscute distincții europene, „Car of the Year”, premiază anual cele mai bune noi modele din industria auto, începând din 1964. Juriul compus din 58 de jurnaliști auto europeni din 22 de țări a nominalizat 7 candidați pentru finală. În lunile precedente, acești candidați au fost supuși unor teste, comparații și evaluări detaliate, având la bază criterii precum caracterul economic, confortul, siguranța, caracteristicile dinamice, funcționale și de design, precum și progresul tehnic. La a 52-a ediție a acestei competiții tradiționale, noul Passat a triumfat în fața celor 6 rivali ai săi din finală, obținând 340 de puncte. Două modele din gama actuală Volkswagen au primit curând acest mult-dorit premiu, și anume Polo în 2010 și Golf în 2013.Alături de „Golden Steering Wheel 2014” (Volanul de Aur 2014) și „Auto Trophy 2014” (Trofeul Auto 2014), locul întâi la “Car of the Year” a fost precedat de mai multe premii obținute în Germania și în străinătate.Noul Passat, în toate versiunile sale, este unul dintre automobilele de clasă medie cu cel mai mare succes la nivel mondial, cele 1,1 milioane de unități vandute în 2014 încadrând-ul printre modelele Grupului Volkswagen cu cel mai mare volum în lume. Fiind acum la a opta generație, bestseller-ul este considerat a fi unul dintre cele mai inovatoare automobile din clasa sa. Grație metodelor inginereti avansate, a fost posibilă crearea unui design mult mai dinamic (inclusiv gardă la sol redusă, ampatament mai mare, jante mai mari). În ciuda lungimii nemodificate, interiorul noului Passat a crescut considerabil.Totodată, au fost adăugate tehnologii de ultimă oră: printre acestea se numără sisteme precum Active Info Display (un panou de instrumente complet digital) și display-ul retractabil Head-up (disponibil la o dată ulterioară), precum și sisteme ca de exemplu Rear Seat Entertainment pe bază de aplicații pentru tablete.