Noul Golf VI scapă şoferii de taxa de poluare

Noul Golf VI scapă șoferii de taxa de poluare

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Noul Golf VI a fost însoțit de frații săi mai mari, la lansarea oficială pe șoselele Constanței. Cardinal Motors, dealerul autorizat al mărcii Volkswagen, a prezentat toate modele de Golf, incluzând chiar și clasicele Golf 1 din 1974 și Golf 2 din 1983. „Golf VI are un design inspirat din toate cele cinci versiuni anterioare și un interior complet nou, care împrumută detalii de la sedanul de lux Passat CC”, a spus Ionuț Caracaș, director de vânzări la VW Autoturisme. Pe lângă design, Golf IV se remarcă prin motorizările Euro 5, pentru care clienții nu trebuie să plătească taxă de poluare. Sunt disponibile două versiuni diesel (TDI 110 și 140 cai putere) și patru versiuni pe benzină (80 și 102 cai putere, plus încă două motorizări TSI de 122 și 160 cai putere). Cu excepția versiunilor inferioare, toate modelele pe benzină și motorină pot fi echipate cu o cutie de viteză cu ambreiaj dublu (TSG), realizată de Volkswagen. Combinația TSI (turbocompresor și supraalimentare) plus TSG se traduce într-un consum incredibil de mic. Spre exemplu, un motor 1,4 TSI de 160 CP cu o cutie DSG cu 7 trepte consumă doar 6 litri/100 kilometri. În comparație, un motor 2,0 FSI de 150 CP cu o cutie automată în șase trepte consumă 8,3 litri/100 kilometri. Noile tehnologii dezvoltate de VW reduc consumul cu circa 28%. Golf VI vine dotat cu o multitudine de sisteme de siguranță și confort. Pe lângă asistența la parcare și la mersul cu spatele, VW introduce sistemul DCC, de reglare adaptivă a trenului de rulare, de până la 1.000 de ori pe secundă, în funcție de datele preluate de senzorii din caroserie și roți. O altă infuzie hi-tech în Golf VI este sistemul ACC, de control automat al distanței. Pe baza unor senzori laser, computerul de bord analizează distanța până la mașina din față, și viteza acesteia, accelerând și frânând constant, între 30 și 210 kilometri/oră, pentru a menține distanța selectată de șofer. Sistemul ACC poate fi pornit și oprit cu o simplă apăsare a unei clape de pe volan.