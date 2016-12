Noul Cod Fiscal prevede eliminarea accizelor la produsele de lux şi neimpozitarea tichetelor de vacanţă

Noul Cod Fiscal prevede eliminarea accizelor la produsele de lux și neimpozitarea tichetelor de vacanță

De la 1 ianuarie 2010, au intrat în vigoare noile reglementări privind Codul Fiscal. Ordonanța de urgență care modifică și completează legea fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial luni, 4 ianuarie 2010. Noul act normativ transpune în legislația autohtonă cele mai noi directive europene din domeniul politicii fiscale. Impozitul pe profit Potrivit datelor Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța, din 2010, societățile europene și societățile cooperative europene vor fi obligate să plătească impozitul pe profit. Societatea europeană este agentul economic cu personalitate juridică ce s-a constituit fie prin fuzionarea a două societăți pe acțiuni din două state din Uniunea Europeană (UE), fie prin crearea unei societăți de tip holding, la inițiativa a două sau mai multe societăți situate în state diferite din UE. De asemenea, noul act normativ prevede deducerea de la calculul profitului impozabil, a dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere datorate de persoanele juridice române, în cadrul contractelor comerciale încheiate cu agenții economici străini. Impozitul pe venit Noile prevederi includ tichetele de vacanță la categoria veniturilor salariale neimpozabile și dau o nouă definiție a veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor. Astfel, pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, aceste venituri vor intra în categoria celor obținute din activități independente. „În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, se impozitează diferența dintre valoarea veniturilor și o cotă forfetară de 25%. În ceea ce privește persoanele fizice care au activități independente, se impozitează diferența dintre veniturile realizate și cheltuieli”, a declarat directorul executiv adjunct al DGFP Constanța, Adriana Damian. Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) Începând cu 2010, declarațiile recapitulative se vor depune lunar, atât pentru livrările și achizițiile intracomunitare de bunuri, cât și pentru serviciile prestate intracomunitar. Datele DGFP Constanța mai arată că, din acest an, autoritatea fiscală din România va primi prin intermediul unui portal electronic cererile de rambursare a persoanelor juridice impozabile din România și le va transmite electronic fiecărui stat membru UE din care operatorii economici români solicită rambursarea taxei plătite, pentru diverse achiziții efectuate. În plus, prin intermediul aceluiași portal, vor fi primite cererile de rambursare transmise de autoritățile fiscale din alte state membre și care au fost depuse de agenții economici stabiliți în UE și care au efectuat achiziții în România. Accizele // confecții din blănuri naturale (cu excepția celor de iepure, oaie și capră), pentru care acciza a fost de 45%; // articole din cristal, pentru care acciza a fost de 15%; // bijuterii din aur și platină, cu excepția verighetelor (anul trecut acciza a fost de 10%); // parfumuri, apa de toaletă, apa de colonie; // arme, altele decât cele de uz militar, precum armele de vânătoare, pentru care acciza a fost de 100%. Noile prevederi mai arată că accizele devin exigibile (creditorul poate cere plata) în momentul eliberării pentru consum. Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. În cazul furnizorilor autorizați de energie electrică sau gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. În cazul importului unui produs accizabil, fără posibilitatea de a amâna plata, momentul plății accizei este momentul înregistrării declarației vamale de import. Plătitorul de accize are obligația de a depune lunar la autoritatea competentă o declarație fiscală, indiferent dacă are de plătit sau nu acciza, în luna respectivă.