Noul cod al insolvenței / "Atac la libertatea presei"

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noul cod al insolvenței, care conține un articol prin care oricărei televiziuni sau post de radio aflat în dificultate i se va ridica licența de emisie în mod automat, a fost publicat, vineri după-amiază, în Monitorul Oficial. Insolvența va fi similară, de acum înainte, cu falimentul. Cel puțin pentru instituțiile media.La o zi după ce noul cod al insolvenței a fost aprobat în ședință de guvern, actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial.Proiectului aprobat ieri în ședință de guvern i-a fost adăugat un articol prin care oricărei televiziuni sau post de radio aflat în dificultate i se va ridica licența de emisie în mod automat."În cazul în care activitatea debitorului se află sub incidența prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii și până la data confirmării planului de reorganizare, se suspendă licența audiovizuală, în sensul Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Național al Audiovizualului. În planul de reorganizare vor fi prevăzute condițiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anumit serviciu de programe, condiții ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Național al Audiovizualului", se arată în articolul 81 al noului cod de insolvență.Centrul pentru Jurnalism Independent considera ca prevederile care permit suspendarea licentei audiovizuale pentru radiodifuzorii aflati in insolventa sunt restrictive, aduc atingere libertatii presei, instaureaza un regim discriminatoriu in piata de mass-media si creaza premizele unor posibile abuzuri, se arată într-un comunicat de presă al CJI.Sursa: www.realitatea.net