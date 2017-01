Noua taxă auto din 2010 nu salvează vânzările dealerilor locali

Anul 2010 va aduce o schimbare importantă pe piața auto – persoanele care-și vor cumpăra mașini cu motorizare Euro 4, sub 2.000 cmc, vor trebui să plătească taxa de înmatriculare. De ce încă o taxă? Răspunsul Ministerului Mediului a fost unul extrem de simplu: „Este criză. De aceea renunțăm la impozitul anual pe emisiile de dioxid de carbon și păstrăm taxa”. Ce impact poate avea o asemenea taxă pentru dealerii auto? Din câte se pare, nici unul. „Este posibil să crească ușor vânzările, pe acest segment vizat, până la 1 ianuarie 2010. Încă nu au aflat mulți de viitoa-rea taxă, motiv pentru care nu resimțim acum nicio schimbare. Vânzările sunt slabe, chiar și prin etapa a treia a Rablei. Nici măcar introducerea firmelor în program nu a schimbat prea multe”, spune Birol Menabil, oficial la reprezentanța Hyundai & Subaru Constanța. Pe 9 iulie, fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, declara că proiectul privind noua taxă auto va fi publicat în luna august pe pagina de internet a ministerului, iar principiul de bază va fi „poluatorul plătește”. Tot atunci, Nemirschi spunea că a avut deja consultări cu importatorii și producătorii de autoturisme pe tema noii taxe de mediu, dar a evitat să spună dacă noua taxă va fi mai mică sau, dimpotrivă, mai mare, rezumându-se să afirme că „va fi o taxă”. Și Cristian Dincă, directorul dealerului local BMW, consideră că taxa ar putea duce la o evoluție pozitivă a vânzărilor, însă la o scară mult prea mică pentru a putea salva cumva un an slab al pieței auto. Alți dealeri auto constănțeni sunt mult mai tranșanți. Adrian Tecușeanu, de la dealerul local Fiat, consideră că vânzările nu vor fi influențate în niciun fel: „Urmează luni slabe pentru piața auto. Nu văd cum ar putea crește vânzările. Nu au crescut nici când am avut reduceri de peste 3.000 euro, nici când am intrat în Rabla, program cu foarte multe facilități. Nici măcar acum, în etapa a treia, nu s-a produs o schimbare sem-nificativă. Cu tot cu firme, vânzările de autoutilitare au scăzut cu 75% față de anul trecut. Din ianuarie, cei care vor o mașină își vor cumpăra oricum, cu tot cu noua taxă, care va fi de câteva sute de euro”. În prima sesiune din etapa a treia a programului Rabla nu s-au vândut decât 2.882 de mașini, din cele 28.529 disponibile, potrivit datelor Administrației Fondului de Mediu (AFM). Rezultatul este destul de slab, cea mai de succes etapă rămânând prima, în care s-au scos din circulație 11.543 de mașini. Pentru etapa a treia, care se încheie pe 11 septembrie, sunt disponibile 28.529 de mașini, bugetul alocat fiind de 108,4 milioane lei. Cele mai multe mașini alocate le are Dacia (3.350), urmată de Nissan (3.338).