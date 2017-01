Nouă angajaţi ai SNIF Constanţa au intrat în greva foamei

Pentru că, de șapte luni, nu și-au mai primit salariile

Nouă angajați ai SNIF Constanța au intrat în greva foamei

Începând de ieri, nouă angajați ai Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare - Sucursala Dobrogea Litoral Constanța (SNIF) au intrat în greva foamei. Angela Ene, Maria Drăgan, Constantin Oraveț, Tudor Sandu, Gheorghe Costică, Eugen Spătăceanu, Emil Măciucă, Eugen Spiridon și Mihai Deaconescu au recurs la acest gest disperat pentru că, de 7 luni, nu și-au mai primit salariile. Societatea le datorează celor 14 lucrători rămași în activitate și altor 10 care au ieșit la pensie sau pur și simplu au demisionat, suma de 200.000 de lei, afirmă Maria Drăgan, liderul Sindicatului Solidaritatea 2007 Constanța. SNIF nu le-a achitat nici contribuțiile la fondurile de asigurări sociale și de sănătate. Drept urmare, angajații nu pot beneficia de asistență medicală gratuită și nici nu pot fi trimiși în șomaj. Până și cotizația sindicală, reținută pe ștatele de plată, nu a ajuns în contul organizației. De luni de zile, angajații trăiesc din împrumuturi. Unul dintre ei are sechestru pe casă și este în pericol să o piardă, pentru că nu a putut returna un credit bancar. Oamenii au solicitat ajutorul justiției. Tribunalul Constanța a emis Hotărârea nr. 497/13. 04. 2009, definitivă și executorie, prin care se dispune plata salariilor restante. Conducerea societății nu s-a grăbit să se conformeze, motivând că nu are resurse. Liderul sindicatului a făcut numeroase adrese, la care nu a primit niciun răspuns. „Este un caz penal” – a afirmat Maria Drăgan. Dar cine să aplice Codul Penal, când un angajator nu respectă legile țării și hotărârile judecătorești? SNIF are ca acționar unic statul. Acesta a administrat-o atât de bine încât a adus societatea la sapă de lemn. Conducerea centrală și cele ale sucursalelor s-au schimbat după cum a bătut vântul politic, efectul fiind acumularea datoriilor și a pierderilor. Sucursala din Constanța nu mai are contracte din luna mai, afirmă liderul sindicatului. În prezent, unitatea are numeroase obligații neachitate. Reușește să se mai mențină în viață doar datorită activității de închiriere. Cristian Bujicu a preluat postul de director al sucursalei de câteva zile. Nu are nicio soluție pentru plata salariilor. Vorbește despre un contract pe care urmează să-l primească sucursala, dar nu poate spune când vor fi achitate lefurile restante. Nici Dănuț Drică, administratorul special al SNIF, nu are soluții. Numit recent în funcție, cunoaște prea puține despre mersul treburilor în societate. Ceea ce știe cu exactitate este faptul că SNIF trebuie pregătită pentru privatizare. Din informațiilor obținute de ziarul „Cuget Liber”, rezultă o singură con-cluzie: cei nouă angajați își pun degeaba sănătatea în pericol. SNIF nu le va achita salariile restante, pentru că nu are bani și nici nu va avea. Ce este de făcut? Angajații păgubiți trebui să apeleze tot la lege și să se adreseze unui executor judecătoresc. Pentru recuperarea creanței, acesta va scoate la vânzare bunurile SNIF: utilaje, clădiri, terenuri.