Norvegia finanţează România cu 98,5 milioane euro

Norvegia finanțează România cu 98,5 milioane euro

IMM-urile, ONG-urile și instituțiile publice din Constanța pot contracta finanțări nerambursabile cuprinse între 250.000 și 5 milioane euro, bani disponibili prin intermediul a două noi programe, respectiv Programul Norvegian de Cooperare și mecanismul „Spațiul Economic European (SEE) pentru România”. Programul Norvegian de Cooperare are un buget de 48 milioane euro, asigurat de Norvegia, și finanțează proiecte în România. Prima și cea mai importantă condiție este ca beneficiarii români să aibă un parteneriat cu o firmă sau o administrație publică din Norvegia. Programul este administrat de „Innovation Norway”, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Finanțelor. Reprezentanții „Innovation Norway”, împreună cu ambasadorul Norvegiei în România, au fost prezenți ieri la Constanța, unde au prezentat cele două instrumente financiare în fața a peste 250 de întreprinzători din județele Constanța, Brăila, Galați și Tulcea. „Programul se bucură deja de un succes enorm. Am primit cereri pentru circa 90 milioane euro, adică dublu față de bugetul disponibil. Desigur, nu toate sunt viabile, însă există și proiecte foarte bune, inclusiv din județul Constanța, în special pe dezvol-tarea energiei regenerabile, modernizarea capacităților de producție și sănătate publică. Primim proiecte noi în fiecare săptămână. Chiar astăzi (n.r. - ieri) am discutat cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța pentru finanțarea unor investiții în sistemul de sănătate publică”, a spus Tore Lasse By, directorul Programului Norvegian de Cooperare. În cadrul acestui program, cofinanțarea este de maximum 60%, aplicațiile putând fi depuse și online, pe pagina de internet www.norwaygrants.org. Tot acolo, cei interesați pot găsi și datele de contacte ale potențialilor parteneri norvegieni. Mecanismul financiar SEE are un buget de 50,5 milioane euro, asigurat de Norvegia, Islanda și Liechtenstein și finanțează proiecte de interes din mai multe domenii, cum ar mediul, resursele umane, producția și restaurarea patrimoniului cultural european. Űystein Hovdkinn, ambasadorul Norvegiei în România, a spus că Norvegia este interesată în investiții în județul Constanța, mai ales că este deja implicată în industria navală, prin participațiile majoritare la șantierele Aker Tulcea și Aker Brăila: „Desigur, pe lângă industria navală, suntem interesați în investiții pentru dezvoltarea energiilor alternative, Dobrogea având un potențial deosebit pentru energia eoliană și cea a valurilor”. Partenerul la nivel național este tot Ministerul Economiei și Finanțelor, care a lansat o cerere de proiecte pe 25 martie, termenul limită de depunere a dosarelor fiind 13 iunie 2008. Finanțările de 250.000 – 5.000.000 euro se acordă pe principiul fondurilor structurale (avans de 10%, deconturi). Informații complete despre mecanismul SEE pot fi găsite pe paginile de web www.fonduri-ue.ro/eeagrants și www.eeagrants.org. Prezent la eveniment, prefectul Dănuț Culețu s-a declarat inte-resat de investițiile în restaurarea patrimoniului cultural, amintind de biserica de cretă de la Basarabi: „Potențialii investitori locali pot contacta Prefectura pentru a ajunge mai ușor la partenerii norvegieni. Oferim tot sprijinul posibil în acest sens”.