Noi servicii bancare pentru microîntreprinderi şi PFA

Noi servicii bancare pentru microîntreprinderi și PFA

Banca Comercială Română (BCR) a lansat serviciul BCR Alert Plus pentru microîntreprinderi și persoane fizice autorizate (PFA), care permite un plus de control și siguranță asupra operațiunilor din conturile lor. BCR Alert Plus este un serviciu care permite transmiterea de alerte SMS pe telefonul mobil sau pe email la adresa specificată de client, de fiecare dată când o operațiune este efectuată din sau în conturile deținute la BCR, pe care este activat serviciul, aducând un plus de siguranță și control asupra tranzacțiilor executate prin detaliile incluse în alerte (locația efectuării operațiunii, data și ora).Clienții primesc alerte pentru tranzacții precum: toate intrările înregistrate în contul curent, cu excepția operațiunilor efectuate la ghișeu (ex: depuneri de numerar), anunțarea operațiunilor de tip Standing Order și Direct Debit cu o zi înainte de efectuarea acestora, confirmarea efectuării operațiunilor de tip Standing Order și Direct Debit sau notificarea că operațiunea nu a fost efectuată, toate ieșirile înregistrate din contul clientului pe toate canalele (Internet banking, Phone banking, POS, online payment, ATM etc.), mai puțin operațiunile dispuse la ghișeele BCR.Alertele prin SMS sau e-mail sunt trimise la numărul de telefon, respectiv adresa de email aleasă de client la activarea serviciului.Serviciul este disponibil 24/ 7 iar mesajele se transmit în momentul efectuării tranzacției, cu excepția mesajelor pentru creditarea contului, care se primesc în intervalul 10.00 - 20.00.Valoarea minimă pe care trebuie să o aibă tranzacțiile ca să fie transmis SMS / email clientului este de 100 unități monetare (ex. 100 RON / 100 EUR), cu excepția tranzacțiilor efectuate prin Direct Debit și Standing Order. Comisionul lunar de utilizare a serviciului BCR Alert Plus este de 5 lei/lună/cont.