Noi SCĂDERI ale TARIFELOR de ROAMING! Află cât vei plăti de la 1 iulie

NU este nici o schimbare !! Folosesc VODAFONE si in roaming in tarile UE este exact acelasi tarif care il mentionati in articolul de mai sus! NU este nici o reducere! Ptr un apel primit din Romania tariful este 0,75 eurocenti ptr 10min(cu TVA)...un sms trimis din roaming in Romania este 0.11 eurocenti (cu TVA) !... Stirea este putin cam eronata...UE a votat o lege care obliga retele de telefonie mobila ca in roaming in tarile membre UE sa nu se mai aplice alte tarife...tarifele sa fie aceleasi ca si cele din tara...dar asta se va aplica abia din 2014 !