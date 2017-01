Noi linii de transport containerizat între China şi portul Constanţa

Noi linii de transport containerizat între China și portul Constanța

Comerțul containerizat dintre Asia și porturile Mării Negre este în continuă ascensiune. Pentru acest an se estimează o creștere de 20%. Tot mai multe companii anunță deschiderea unor linii de navigație. Pe 13 septembrie, „China Shipping Container Lines”(CSCL) - al șaselea operator mondial din traficul maritim containerizat -, a lansat linia de navigație „Asia - Black Sea Express”. Prima navă urmează să acosteze în portul Constanța pe data de 9 octombrie. Săptămâna trecută, companiile „Pacific International Lines” (PIL) și „Wan Hai Lines” au anunțat deschiderea unei linii de portcontainere între Extremul Orient și Marea Neagră, până la sfârșitul lunii noiembrie. Pentru început, patru nave de 2.800 TEU vor asigura curse bilunare, iar de la mijlocul lunii februarie 2008, serviciul va fi săptămânal. În final, PIL va contribui cu patru nave, iar „Wan Hai Lines”, cu trei. Porturile de escală ale noii linii de containere sunt: Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Said, Istanbul, Constanța, Illichevsk, Jeddah, Singapore, Shanghai. Timpul de tranzitare între Shanghai și Port Said va fi de 19 zile, iar până la Istambul, de 22 zile.Comerțul containerizat dintre Asia și porturile Mării Negre este în continuă ascensiune. Pentru acest an se estimează o creștere de 20%. Tot mai multe companii anunță deschiderea unor linii de navigație. Pe 13 septembrie, „China Shipping Container Lines”(CSCL) - al șaselea operator mondial din traficul maritim containerizat -, a lansat linia de navigație „Asia - Black Sea Express”. Prima navă urmează să acosteze în portul Constanța pe data de 9 octombrie. Săptămâna trecută, companiile „Pacific International Lines” (PIL) și „Wan Hai Lines” au anunțat deschiderea unei linii de portcontainere între Extremul Orient și Marea Neagră, până la sfârșitul lunii noiembrie. Pentru început, patru nave de 2.800 TEU vor asigura curse bilunare, iar de la mijlocul lunii februarie 2008, serviciul va fi săptămânal. În final, PIL va contribui cu patru nave, iar „Wan Hai Lines”, cu trei. Porturile de escală ale noii linii de containere sunt: Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Said, Istanbul, Constanța, Illichevsk, Jeddah, Singapore, Shanghai. Timpul de tranzitare între Shanghai și Port Said va fi de 19 zile, iar până la Istambul, de 22 zile.