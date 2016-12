Bancherii sunt optimiști

„Nivelul dobânzilor va coborî sub 10%, la creditele în lei!“

„În anul 2010, am început deja discuțiile cu clienții noștri pe dosare concrete de garanții, de finanțări. Este cu totul altceva decât în 2009. Anul trecut, nu doar dobânzile au fost mari. Multe firme au preferat să nu demareze anumite proiecte de investiții și să aștepte să vadă cum va evolua piața. Acum, încrederea oamenilor de afaceri în perspectivele pieței, în lucrul cu băncile a crescut” - afirmă Ionel Ștefan, directorul „Eximbank România” - Sucursala Constanța. Vedeți mesajul dat de Banca Națională? Noul an este marcat de o schimbare de atitudine în mediul de afaceri și în sistemul bancar internațional. Lumea business-ului este conștientă că vârful crizei a fost depășit și că urmează redresarea economiei mondiale. „Criza a venit din afară. Relan-sarea tot de acolo vine. Economiile din vest au dat semnale pozitive. Dacă acolo crește cererea, automat și la noi trebuie să crească producția de export, pentru că exportul României se îndreaptă cu predilecție spre vest. Crescând producția de export, lucrurile vor începe să se miște în economia națională” - afirmă bancherul. Ce se va întâmpla pe piața creditului, în 2010? „Vorbind strict în nume personal, nu al Eximbank, apreciez că în acest an nivelul dobânzilor va coborî sub 10%, la împrumuturile în lei. Dacă băncile doresc să sprijine clienții, economia în general, este necesar ca dobânzile să scadă sub 10%. Cred că surprinzător de repede se va ajunge la acest nivel. Vedeți mesajul dat de Banca Națională? Dobânda de politică monetară a scăzut la 7,5%. Nu putem să recunoaștem că suntem în criză economică și, în același timp, să încărcăm costurile financiare. Tot ca o părere personală, și dobânzile la depozite se vor reduce. Se va intra în normalitate. Criteriile de acordare a creditelor vor trebui să rămână în continuare riguroase. Nu înseamnă că va trebui să suflăm în iaurt, dar prudențialitatea va trebui să primeze” - susține Ionel Ștefan. În prezent, dobânda de bază a „Eximbank România” se raportează la Robor (rata dobânzii la depozitele plasate pe piața interbancară), la care se adaugă marja băncii. Pe data de 12 ianuarie, Robor era de 9,23%. Pârghia statului român Misiunea „Eximbank România”, în calitate de bancă a statului român, este susținerea comerțului exterior prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice, atât în nume și cont propriu, cât și în numele și contul statului, afirmă Ionel Ștefan. De-a lungul anilor, ea a utilizat, în acest scop, instrumente precum: încheierea de convenții pentru garantarea creditului furnizor; asigurarea creditelor pentru producția de export; asigurarea creditelor cum-părător; finanțarea, cofinanțarea, refinanțarea în lei; acordarea bonificației de dobândă pentru exporturile românești. Rolul băncii a crescut în perioada de criză economică, statul român folosind-o ca o pârghie pentru sprijinirea mediului de afaceri. „În 2009, au fost analizate peste 100 de solicitări din partea unor firme din zona Dobrogei. Nu toate au răspuns criteriilor de acordare a creditelor sau a celorlalte produse bancare (garanții, contragaranții); doar 25% dintre ele. Pe de altă parte, unele solicitări veneau din zone economice cu o tendință de piață catastrofală. La nivelul anului 2001, au fost acordate credite cu valori cuprinse între 20.000 și 1.000.000 euro (echivalent în lei). Per total, volumul creditării s-a ridicat la circa 60 milioane de lei” - a declarat bancherul. Peste 50 de firme au beneficiat de ajutorul de minimis, care se referă la compensația de dobândă de 50%, pentru creditele în lei obținute de IMM-uri și de ceilalți agenți economici, dacă folosesc banii pentru cercetare-dezvoltare, pentru infrastructură, pentru formarea și ocuparea profesională. În 2009, la cererea statului român și a demersurilor făcute de „Eximbank România”, Comisia Europeană a autorizat țara noastră să aplice o schemă de ajutoare pentru companiile care au probleme financiare, din cauza crizei economice. Conform acesteia autorităților române le este permis să acorde ajutoare sub forma garantării, cu până la 90%, a creditelor pentru investiții și capital de lucru acordate de alte bănci. Măsura nu se aplică firmelor care se aflau deja în dificultate la 1 iulie 2008. „Știu că în țară au fost firme care au beneficiat de un asemenea ajutor. Nu a fost cazul la nivelul regiunii Dobrogea. Ceea ce vă pot spune este că anul acesta a apărut deja o asemenea solicitare în zona noastră” - a precizat directorul. „Eximbank România” va sprijini în continuare IMM-urile, producția, serviciile, exportul. Volumul său de activitate va crește cu certitudine. „Suntem implicați pe linia acordării creditelor, accesării fondurilor europene, pe programele deschise anul trecut și a celor care se deschid în 2010" – afirmă Ionel Ștefan.