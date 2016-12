Nissan Note a ajuns la Constanţa! Şoferii, aşteptaţi la un drive test

Nissan Note a ajuns la Constanța! Șoferii, așteptați la un drive test

Noul Nissan Note a fost lansat ieri, oficial, și la Constanța, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Nissan de pe B-dul Tomis. Proaspătul membru al familiei Nissan a fost însă dezvăluit pentru prima dată publicului în primăvară, la Salonul Auto Internațional de la Geneva. Nissan Note vine cu o serie de îmbunătățiri și tehnologii, o parte fiind preluate de la modelele Juke și Qashqai, potrivit companiei. Acesta beneficiază de sisteme precum Blind Spot Warning (avertizare unghi mort), Lane Departure Warning (avertizează când mașina părăsește involuntar banda), Moving Object Detection (detectare a obiectelor în mișcare). Cea din urmă funcție, bazată pe sistemul Around View Monitor, asigură șoferului un copilot digital care să îl asiste la observarea obiectelor care se pot apropia când rulează în marșarier. Sistemul Around View Monitor oferă vizibilitate 360 grade în jurul mașinii.Trei versiuni de motorizăriNissan Note vine cu trei versiuni de motorizări: două pe benzină - de 1,2 litri (80 CP), respectiv versiunea supraalimentată, DIG-S (98 CP), și un turbodiesel de 1,5 litri (90 CP). Versiunile pe benzină sunt unități în trei cilindri cu 12 supape, extrem de ușoare, fiind ambele echipate standard cu sistem Stop/Start. Unitatea de 1,2 litri are un consum de 4,7 l/100km. Versiunea supraalimentată se poate lăuda cu un consum de carburat, în ciclu mixt, de 4,3 l/100 km. Turbodieselul de 1,5 litri (90 CP) oferă un consum și mai mic, de 3,6 l/100 km, de asemenea în regim mixt. La fel ca toate motoarele Note, cel de 1.5 litri dCi este echipat cu sistemul Stop/Start ca dotare standard. Reprezentanții companiei spun că s-au depus eforturi susținute pentru reducerea zgomotelor și a vibrațiilor în timpul procesului, rezultatul fiind o pornire lină. De asemenea, Nissan Note este disponibil cu două opțiuni avansate de transmisie: o cutie manuală cu cinci trepte și una opțională CVT (cu variație continuă) automată, pentru motorul de 1.2 litri DIG-S. Cutia manuală cu cinci viteze a fost proiectată de Centrul Tehnic European Nissan, așadar fiecare aspect al cutiei a fost adaptat pentru piața europeană. Alături de cutia manuală de viteze cu cinci trepte, cumpărătorii care aleg modelul de 1.2 litri DIG-S pot selecta, de asemenea, o cutie automată CVT avansată.Portbagaj mai încăpătorNoua versiune aduce mai mult spațiu în habitaclu, așadar mai mult confort, însă și un portbagaj mai mare. În configurația standard, Note are un volum pentru bagaje de 295 litri cu scaunele spate ridicate. Acesta este suplimentat de o zonă adițională de depozitare în podea. Pentru a maximiza portbagajul, Nissan a conceput un pachet Family, care constă într-o serie de dotări suplimentare: banchetă spate culisantă ce poate fi deplasată în față și în spate până la 160 mm. Cu bancheta în po-ziția cea mai avansată, capacitatea portbagajului câștigă alți 86 de litri, așadar capacitatea totală crește, cu scaunele ridicate, la 381 litri.Patru versiuni de echipareNissan Note este disponibil în patru versiuni de echipare: Visia, Acenta, Connect și Tekna. Toate modelele beneficiază de sisteme de pornire Stop/Start, șase airbag-uri și cruise control plus limitator de viteză. Pentru versiunea de echipare Visia, prețurile încep de la 13.600 euro, TVA inclus, însă pot ajunge la 19.800, de asemenea cu TVA inclus, pentru vârful de gamă Tekna.Drive test pentru constănțeniÎn perioada 24-28 octombrie, Nissan organizează Ziua Porților Deschise în rețeaua sa de dealeri parteneri. Persoanele care vor efectua un test-drive cu Note vor intra în tragerea la sorți pentru un week-end la volanul noului model. Așadar, constănțenii sunt așteptați la un drive test la sediul Nissan Constanța de pe B-dul Tomis, nr. 393 (lângă Carrefour).