Nicolae Ştefan – preşedintele comisiei de horticultură din cadrul Academiei Agricole

Nicolae Ștefan – președintele comisiei de horticultură din cadrul Academiei Agricole

Concursul trebuie continuat, cel puțin o dată la doi - trei ani, pentru că doar în acest fel vom putea să progresăm. În plus, trebuie să realizăm legături mai strânse cu producătorii agricoli individuali și comercianți, în speranța că vom putea reface relațiile comerciale dintre România și țările din vestul Europei. Așa cum se știe, în trecut, noi eram principalii furnizori de fructe și legume de pe piața europeană. La rândul lor, stațiunile de cercetare trebuie să facă eforturi în a-i determina pe agricultori să înființeze livezi, indiferent de suprafața agricolă pe care o au. Un alt aspect legat de dezvoltarea livezilor ține de stațiunile de cercetare, capitol la care am rămas mult în urmă. Astfel, o dată cu dezvoltarea cer-cetărilor științifice vom putea să le oferim producătorilor soluții viabile care să ajute la evitarea situațiile în care culturile sunt distruse sau compromise la prima grindină. Spre exemplu, în America, informările cu privire la starea vremii se fac la intervale de cinci minute. Un alt exemplu este Ger-mania, unde aproape fiecare livadă dispune de instalații antigrindină