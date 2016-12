Nevestele persoanelor fizice autorizate vor fi înmatriculate obligatoriu la Registrul Comerţului

Nevestele persoanelor fizice autorizate vor fi înmatriculate obligatoriu la Registrul Comerțului

La sfârșitul anului 2012, în Ro-mânia, erau înregistrate 311.397 persoane fizice, din care 9.407 în județul Constanța. Numărul lor este în continuă creștere, având în ve-dere că numai în cursul anului tre-cut au fost înscrise în Registrul Co-merțului 64.828 persoane fizice. Sunt cazuri frecvente când soții sau nevestele persoanelor fizice autorizate ori ai titularilor întreprinderilor indivi- duale participă la activitatea eco-nomică derulată de partenerul de viață. Aceștia îndeplinesc de cele mai multe ori aceleași sarcini ca și cel pe numele căruia este înregistrată afa-cerea. Nu sunt salariați, dar benefi-ciază de veniturile obținute în afacerea de familie. Nu pot fi socotiți nici lucră-tori „la negru”, întrucât nu se poate vorbi de o înțelegere ocultă între ei și titularul afacerii și nici de o plată ilegală pentru munca depusă. Guvernul intenționează să pună sub controlul legii și a Fiscului și această categorie de lucrători fără simbrie. Nimeni nu poate spune care este dimensiunea ei, pentru simplul motiv că nu există o evidență. Nu s-a realizat vreo statistică din care să reiasă câte dintre cele 311.397 persoane fizice sunt căsătorite și câte sunt ajutate de soți sau soții, în mod constant, în afacere. Drept urmare, guvernul și-a propus să scoată la lumină această categorie socio-economică și, mai ales, să o determine să contribuie la asigurările sociale și de sănătate. Potrivit unui Proiect de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere pu- blică de către Ministerul Economiei, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale sunt obligate să solicite înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind participarea în mod obișnuit a nevestei sau soțului la activitatea economică, pe baza declarației pe proprie răspundere și a certificatului de căsătorie. De asemenea, va trebui declarată și încetarea activității nevestei sau soțului, în termen de 15 zile, pentru a se face mențiunea în Registrul Comerțului. Nevasta sau soțul titularului afacerii se vor putea asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, precum și în sistemul asigurărilor de sănătate și în sistemul asigurărilor pentru șomaj. În fapt, contribuțiile respective vor fi achitate tot de persoanele fizice sau întreprinderile individuale, ceea ce echivalează cu o creștere a fiscalității pentru micii întreprinzători.Proiectul de ordonanță nu prevede nicio sancțiune pentru titularii afacerilor care nu respectă obligația legală de a-și înregistra partenerii de viață și de muncă la Registrul Comerțului. Ce urmărește guvernul prin acest act normativ? Declarativ, după cum reiese din preambulul actului normativ, îl preocupă:„crearea condițiilor de acces la protecție socială și sprijin financiar pentru o importantă categorie de cetățeni care desfășoară activități economice în mod obișnuit în sprijinul persoanelor care lucrează în mod independent fiind autorizate în condițiile legii”;transpunerea în legislația națională a prevederilor Parlamentului European și privind „aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care des-fășoară o activitate independentă”. Am toate motivele să suspectez că scopul real urmărit de guvern este cu totul altul. În ultima vreme, preocu-parea de căpătâi a Cabinetului Ponta este să mărească numărul celor ce contribuie la asigurările de pensii, de sănătate și de șomaj. Implicațiile acestei Ordonanțe de Urgență pot fi nu doar benefice pentru cei în cauză, ci și defavorabile. Prin adoptarea ei, soții sau soțiile participante la afacerea titularilor intră sub incidența legii.Pe moment, titularii nu sunt sancționați dacă nu îi declară, iar respectivii lucrători nu sunt obligați să plătească contribuții. Lucrurile se vor schimba, cu siguranță, acesta fiind doar începutul. Într-o viitoare etapă legislativă, ceea ce astăzi este opțional va deveni obligatoriu, iar ceea ce nu este, încă, sancționat va fi pedepsit. Cine poate garanta că următoarea Ordonanță de Urgență nu va eticheta drept „muncă la negru” activitatea nevestelor sau soților nedeclarați la Registrul Comerțului și că plata contribuțiilor la asigurările sociale și de sănătate nu va deveni obligatorie pentru ei?