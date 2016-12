Negocierile salariale de la Căile Ferate nu merg ca pe şine

Negocierile salariale de la Căile Ferate nu merg ca pe șine

Pacea socială la Căile Ferate se decide acum. Administrațiile și sindicatele celor trei mari companii feroviare ale statului - CFR Infrastructură, CFR Marfă și CFR Călători - negociază contractele colective de muncă pe 2013.La CFR Infrastructură, prima întâlnire dintre partenerii sociali a fost pe 11 martie 2013 și, de atunci, au avut loc patru runde de nego-cieri, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Spânu, președintele Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea.Tratativele vor fi reluate astăzi, 18 aprilie, într-o formulă schimbată, cu o nouă conducere administrativă și executivă de cealaltă parte a mesei de dialog, întrucât așa zișii manageri profesioniști au fost demiși între timp.Negociatorii au de parcurs un drum lung și dificil până la realizarea unui compromis. Între ceea ce solicită reprezentanții salariaților și ceea a oferit fosta administrație sunt diferențe importante.„În primul rând, am solicitat să nu se facă disponibilizări - spune Gheorghe Spânu. În al doilea rând, cerem ca, în viitorul contract, să se prevadă aplicarea salariului minim pe economie de 750 de lei. Acesta a intrat în vigoare la 1 februarie 2012 și va fi majorat la 800 de lei, de la 1 iulie. Totodată solicităm aplicarea coeficienților de ierarhizare a salariilor existenți. Am cerut, de asemenea, acordarea ajutorului material de Paște și Crăciun și a primei de Ziua Feroviarului.”În prezent, la CFR Infrastructură niciun salariu nu este mai mic de 750 de lei. Și atunci de ce este important ca viitorul contract colectiv să se raporteze la el? Motivul este simplu: prin aplicarea actualilor coeficienți de ierarhizare, la 750 de lei în loc de 600 lei, cum prevedea vechiul contract, toate salariile de pe grilă cresc automat.Pentru a fi satisfăcută solicitarea sindicatelor, fără a se face dis-ponibilizări, fondul total de salarii ar trebui să crească cu 26 - 27%, afirmă Gheorghe Spânu. Dar își permite compania feroviară această cheltuială suplimentară cu forța de muncă?Potrivit datelor de bilanț contabil, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, veniturile totale ale CFR Infrastructură au crescut cu 143% din 2008 până în 2011. În schimb, în același interval de timp s-au înregistrat pierderi financiare uriașe: în 2008 - 782 milioane lei; în 2009 - 924 milioane lei; în 2010 - 1,294 miliarde lei; în 2011 - 708 milioane lei. La sfârșitul anului 2011, datoriile companiei erau mai mari decât creanțele cu 5,628 miliarde lei. În intervalul 2008 - 2011, numărul salariaților s-a redus cu 13,65% (respectiv cu 3.771 oameni), ajungând la 23.839 persoane.Datele de bilanț pe 2012, ale CFR Infrastructură nu au fost publicate până în prezent, dar nimeni nu-și poate închipui că situația companiei s-a schimbat radical într-un singur an și acela foarte greu pentru întreaga economie națională. Pe de altă parte, compania nu are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, pentru a ști ce fond de salarii are la dispoziție.Liderii sindicali cunosc foarte bine toate aceste lucruri. Își dau seama că nu pot primi tot ceea ce solicită, dar speră să obțină câte ceva. Asta e regula jocului: dacă nu cer, nu li se dă. Dimpotrivă, se pot trezi că administrația mai taie din locurile de muncă și din drepturile salariale.„Nu vor fi negocieri tensionate, dar cu siguranță că va dura mult până vom ajunge la o soluție de compromis” - spune președintele Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea.La CFR Marfă, aflată în plin proces al privatizării, negocierile ar putea merge ceva mai repede, căci bugetul de venituri și cheltuieli pe 2013 este cunoscut deja. Societatea va trebui să realizeze venituri de 1,135 miliarde lei, cu un număr mediu de 9.053 salariați și să se încadreze într-un fond de salarii de 401,511 milioane lei și un deficit brut de 211 milioane lei.Simptomatic pentru situația financiară a companiilor feroviare este faptul că grevele spontane determinate de neplata la timp a salariilor sunt destul de frecvente. Ieri, la o sucursală a CFR Infrastructură, în cadrul unui punct de lucru din Brașov, lucrătorii au întrerupt munca în semn de protest că nu le-au intrat banii pe card, în ziua de salarii.