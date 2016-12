Negocierile cu FMI au picat! FĂRĂ CAS redus de la 1 iulie!

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul și Fondul Monetar Internațional (FMI) nu au ajuns la un acord pentru reducerea CAS de la 1 iulie, discuțiile pe această temă urmând să continue la următoarea vizită la București a Fondului, probabil în iulie sau august, au declarat agenției MEDIAFAX surse oficiale.Potrivit acestora, board-ul FMI se va reuni abia în toamnă pentru a analiza rezultatele misiunii de evaluare.Sursele citate au mai precizat că, potrivit datelor actuale, misiunea FMI ar urma să plece de la București fără o scrisoare de intenție înmânată de către autoritățile române, iar la board-ul din toamnă, cel mai probabil în luna noiembrie, vor fi astfel analizate atât rezultatele acestei misiuni de evaluare, cât și cele ale misiunii programate pentru iulie-august.Șeful Executivului a confirmat informație prima dată jurnaliștilor de la agenția internațională de presă, Bloomberg. Cum s-a ajuns la această situație? Există un set de măsuri economice, multe pur electorale, pe care premierul le dorește pentru perioada următoare și care nu pot fi acceptate de FMI, relatează Realitatea TV.Pentru perioada următoare, premierul Victor Ponta a cerut miniștrilor din subordine să vină cu tot felul de măsuri de susținere a economiei. ZIS ȘI FĂCUT. Reducerea contribuțiilor sociale cu 5% de la 1 iulie ar veni ca o mănușă mediului de afaceri. Însă acest lucru înseamnă un cost suplimentar în bugetul statului - 2,5 miliarde lei pentru 2014 și 5 miliarde de lei în 2015. Tot premierul a promis că până în 2017 dă în funcțiune autostrada Comarnic-Brașov. Și ar mai fi ceva. Promisiunea majorării bugetului ministerului Apărării cu 700 de milioane de lei, o mișcare care la fel ar crește deficitul cu 0,2% din PIB.Toate aceste promisiuni, fără o susținere financiară printr-o mai bună colectare a taxelor, vor face ca România să nu mai poată respecta ținta de deficit bugetar de 2,2% din PIB agreată cu FMI.Vestea pică bine specialiștilor în economie de la noi din țară, care spun că în situația fericită în care vom rămâne fără acord cu FMI, se va vedea de fapt modul în care este guvernată țara."Eu am spus de acum vreo doi ani ca Romania nu mai are nevoie de acord cu FMI, nu pentru ca economia ar fi sanatoasa si ca Romania o duce bine, ci pentru ca acordul cu FMI a fost folosit ca un paravan care acoperea ineficienta, coruptia, din sistemul public. FMI a girat cu alte cuvinete coruptia din aparatul public si ineficienta din aparatul public. Din acele motive Romania nu are nev de un accord cu FMI", a declarat FLORIN CITU, analist economic.Guvernul României a profitat însă din plin de pe urma FMI. Se împrumută masiv de pe piețele financiare la dobânzi modice și are parte de cofinanțare de 5 la sută la proiectele cu fonduri europene, lucruri care vor dispărea dacă FMI va decide să plece acasă.O misiune a Fondului Monetar Internațional a venit la București la începutul lunii iunie pentru a treia evaluare a acordului stand-by, cea mai importantă temă de pe agenda discuțiilor cu autoritățiile vizând posibilitatea reducerii CAS cu 5 puncte procentuale de la jumătatea anului.Misiunea a analizat în principal execuția bugetară din primele cinci luni ale anului, precum și perspectivele privind creșterea economică și încasările la bugetul de stat.În ultima scrisoare de intenție, Guvernul s-a angajat că va "încerca" să implementeze, în a doua parte a acestui an, o reducere semnificativă a cotei contribuțiilor sociale, într-o manieră "neutră din punct de vedere bugetar", cu accentul pe măsuri de lărgire a bazei de impozitare.Președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, a arătat însă că reducerea CAS cu 5 puncte procentuale va fi foarte greu de realizat, dacă nu se îmbunătățește colectarea încasărilor, în condițiile în care în primul trimestru nerealizările la buget au fost de peste un miliard de lei din taxe și impozite.La finele lunii martie, Consiliul Director al FMI a aprobat prima și a doua evaluare a acordului preventiv încheiat anul trecut cu România, punând la dispoziția statului două tranșe cumulând 436,3 milioane de euro (389,4 milioane DST).Suma totală disponibilă României prin acordul de împrumut a urcat astfel la 654,4 milioane de euro (584,1 milioane DST).România are în derulare un acord în valoare de 4 miliarde de euro cu FMI și Uniunea Europeană, din care nu intenționează însă să acceseze fonduri. Scopul acordului este de a proteja România de eventuale șocuri pe piețele financiare și de a ajuta la reducerea costurilor de finanțare.