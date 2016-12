Ne afectează coborârea ratingurilor BCR şi Raiffeisen? Iată ce spun reprezentanţii băncilor

Ne afectează coborârea ratingurilor BCR și Raiffeisen? Iată ce spun reprezentanții băncilor

Moody’s a coborât joi ratingurile BCR și Raiffeisen Bank România la „Ba1", în categoria investițiilor cu caracter speculativ și riscuri substanțiale de credit, în cadrul unei acțiuni ample de retrogradare a subsidiarelor est-europene ale grupurilor austriece Erste și Raiffeisen.Mai exact, ratingul atribuit BCR pentru depozite pe termen lung în monedă locală a fost coborât de la „Baa2" la „Ba1", iar calificativul pentru depozite pe termen lung în valută a fost redus de la „Baa3" la „Ba1", ambele cu perspectivă negativă. Totodată, ratingurile Raiffeisen Bank pentru depozite pe termen lung în monedă locală și valută au fost coborâte de la „Baa3" la „Ba1", cu perspectivă stabilă, potrivit unui comunicat remis joi de Moody’s .Ce înseamnă acest lucru pentru clienții de rând? Deocamdată atât reprezentanții BCR, cât și ai Raiffeisen Bank ne liniștesc.„Decizia Moody’s privind modificarea ratingurilor BCR este în linie cu repozițio-narea generală a ratingurilor subsidiarelor băncilor austriece generată de criza prelungită din zona Euro. Modificarea ratingului are un impact limitat asupra BCR, întrucât banca beneficiază de lichiditate solidă, susținută de cea mai mare și mai stabilă bază de depozite din România”, spun reprezentanții BCR. Potrivit acestora, BCR rămâne liderul pieței în ceea ce privește atragerea de depozite (+2,6% creștere anuală) și acordarea de credite, astfel încât banca dispune de toate mijloacele pentru a sprijini creșterea economică a României.„În 2012, BCR a continuat să își întă-rească poziția de lider pe piață, controlând o cotă de piață de 20% după active, în timp ce portofoliul de credite a continuat să crească, chiar în contextul unei cereri de credite destul de firave. BCR administrează o afacere sănătoasă și durabilă, într-un mediu economic dificil. În plus, BCR dispune 100% de suportul băncii mamă, Erste Group care pe parcursul ultimului an și-a majorat participa-ția în cadrul BCR de la aproximativ 68% la peste 93%. Expunerea totală a Erste Group față de România a crescut din martie 2009 cu aproape 2 miliarde de euro, până la 8,5 miliarde euro”, au subliniat reprezentanții BCR.De cealaltă parte, reprezentanții Raiffeisen Bank România consideră că decizia Moody’s de a retrograda ratingul băncii cu o treaptă nu reflecta deloc evoluția pozitivă și rezultatele financiare foarte bune înregistrate de bancă. „Raiffeisen Bank România consideră că decizia nu reflectă deloc evoluția pozitivă și rezultatele financiare foarte bune înregistrate de bancă, an de an. Ținând cont de baza noastră solidă de capital și indicatorii de lichiditate foarte buni, această decizie de rating nu va afecta în niciun fel activitatea noastră de zi cu zi cu clienții. Raiffeisen Bank International, acționarul nostru majoritar, care la ultima revizie a obținut cel mai bun rating dintre grupurile bancare austriece, susține puternic dezvoltarea operațiunilor din România”, au precizat, pentru Cuget Liber, reprezentanții Raiffeisen Bank România.