Navigatorii vor lupta cu laserul împotriva piraţilor somalezi

Navigatorii vor lupta cu laserul împotriva piraților somalezi

Fenomenul pirateriei a stimulat creativitatea celor interesați de găsirea mijloacelor de protecție a navelor și echipajelor. În ultimii patru ani, s-a recurs la tunurile cu apă, bordurile au fost căptușite cu sârmă ghimpată, au fost construite camere secrete în care marinarii să se ascundă, s-au adoptat proceduri de evitare a atacurilor, dar cu toate acestea numărul navelor capturate a continuat să crească. Dat fiind constrângerile legislației internaționale, mijloacele de protecție nu trebuie să pună în pericol viața și sănătatea atacatorilor. De aceea, industria de apărare este în căutarea unor soluții non-letale. Experții britanici au creat o armă care are capacitatea de a-i deruta pe pirații aflați în largul mării. Compania BAE Systems, Farnborough a realizat arma - laser cu rază lungă de acțiune, care poate afecta temporar vederea unui om aflat la distanța de 1.500 m, arată New Scientist. Arma a fost testată cu succes, pe obiective non-umane staționate la 1.200 m distanță, folosind senzori optici. Oamenii de știință de la BAE Systems și-au pus întrebarea cum poate fi rezolvată o problemă de lungă durată, precum pirateria, ținând cont de exigențele Dreptului internațional. Pe baza studiului, ei au decis să creeze o armă automată care mai curând să producă derută și disconfort în rândul piraților, decât să-i rănească sau să-i omoare. Bryan Hore, de la BAE Systems, a declarat că efectul pe care arma îl va avea asupra ochiului unui om este similar celui în urma privitului accidental la soare. Arma produce un flux de lumină laser verde, de un metru lățime, a cărei intensitate poate fi ajustată în funcție de condițiile atmosferice și locația țintei. Aceasta dă siguranța că vederea victimei nu va fi deteriorată permanent, a spus el. Folosirea ochelarilor de soare va agrava efectul, întrucât raza laser va părea mai luminoasă pe fundalul întunecat, a precizat Bryan Hore. Întrucât raza are lățimea de un metru, pot fi „orbiți” cu ușurință toți ocupanții unei ambarcațiuni de 6 metri lungime, cu care pirații călătoresc de obicei. Astfel, atacatorii vor fi în imposibilitatea de a mai putea ținti navele cu armele AK-47 și aruncătoarele de grenade. Compania a anunțat că poate produce arma pe scară largă, în cazul în care va obține sprijin guvernamental, și că nu va dura mai mult de un an pentru a o putea realiza la scară comercială.