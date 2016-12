Navigatorii vor învăţa de la distanţă, la CERONAV

Navigatorii vor învăța de la distanță, la CERONAV

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va intra pe piața programelor de siguranță pentru industria petrolieră de pe mare, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, directorul general Dorel Popa. Simulator pentru schimbul de echipaje „Estimăm că industria petrolieră va crește în zona Mării Negre și Mării Caspice și că solicitările de training în astfel de programe vor fi din ce în ce mai mari” - a afirmat șeful CERONAV-ului. În prezent, în Europa, nu există mai mult de cinci formatori care pot asigura astfel de programe. „Ne pregătim pentru acest proiect de ani de zile. Valoarea lui se ridică la circa 3 milioane de euro, iar finanțarea este realizată exclusiv din resursele proprii. În prezent, suntem în procedură de achiziție a unui simulator pentru schimbul de echipaje pe plat-formele petroliere cu elicopterul” - a precizat Dorel Popa. În cadrul acestui proiect a fost modernizată baza de instruire și antrenament de pe Lacul Mamaia, care va fi deschisă în luna aprilie. Cele mai multe dintre proiectele internaționale la care participă CERONAV sunt legate de trans-portul fluvial, de la care toată lumea așteaptă să joace un rol uriaș în viitor. Alături de 15 instituții din Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Croația, Serbia și Ucraina, CERONAV contribuie, în calitate de coordonator, la pro-iectul NELI. Acesta are drept obiectiv realizarea unei rețele pentru logistică și educație navală focalizată pe transportul pe apele interioare din coridorul Dunării, rețea care să fie susținută de soluții novatoare. Bugetul total se ridică la 2.167.820 euro, din care 1.842.646 euro reprezintă finan-țarea europeană. „Acest proiect vrem să con-ducă, printre altele, la apariția unei nave-școală pentru apele in-terioare, construită cu fonduri UE - a spus Dorel Popa. Ea va trebui să servească la pregătirea marinarilor fluviali din toate statele europene. Nu are rost ca fiecare țară în parte să facă o asemenea investiție costisitoare.” Engleza - limbă fluvială Proiectul EDINNA are drept scop elaborarea standardelor comune întregii Europe, în ceea ce privește pregătirea, evaluarea și certificarea personalului im-plicat în transportul fluvial, după modelul celor care guvernează navigația maritimă. Unul dintre standarde se referă la adoptarea englezei ca limbă obligatorie în acest sector de activitate. La proiect participă un consorțiu de 17 parteneri, printre care și CERONAV, din 7 țări europene (Austria, Olanda, Belgia, Ro-mânia, Germania, Franța și Polonia). „Adoptarea unor asemenea standarde vine în sprijinul na-vigatorilor români. Ei vor avea libertatea să circule pe piața muncii din UE, oriunde doresc, fără bariere” - spune directorul general. Filiala din Galați a CERONAV își extinde activitatea. La pontonul - școală, aflat în proces de mo-dernizare, va fi deschis un centru de informare pentru meserii. „Munca celor de pe apă nu se rezumă la marinari. Există pescari, hidrotehnicieni, scafandri, ma-caragii portuari, docheri, agenți și așa mai departe. Tuturor trebuie să li se asigure informații privind piața muncii, așa cum există în Austria. De-a lungul întregului culoar, de la Rotterdam până la Galați trebuie să existe o rețea unitară de astfel de centre de informare. Ministerele Muncii și Educației se vor număra printre beneficiarii rețelei de centre de informare. Tot la Galați va fi construită o clădire cu patru etaje, care va cuprinde săli de clasă, laboratoare și simulatoare pentru lanțul logistic de transport, pentru macarale de port, pentru traseele de pe Dunăre și Rin” - a afirmat Dorel Popa. Unul dintre proiectele cele mai ambițioase ale CERONAV este introducerea învățământului la distanță. Instruirea teoretică se va realiza prin această metodă. Navigatorii vor trebui să se prezinte la sediul centrului de pregătire doar pentru practică și examene. Specialiștii CERONAV au în-ceput, deja, să se instruiască pentru învățământul la distanță și să își treacă cursurile pe plat-formele de pe Internet. Printre schimbările pe care le va aduce viitorul apropiat se mai numără susținerea tuturor cur-surilor în limba engleză, inclusiv pentru navigația pe apele in-terioare, și utilizarea pe o scară tot mai mare a colaboratorilor externi, în special ofițeri de marină aflați în perioada de contract.