Navigatorii trebuie să înţeleagă că doar uniţi sunt o forţă!

Pentru Nini

Eu sunt un ofiter roman si am loc de munca foarte bun. Sunt si membru de sindicat ITF. Chiar de cateva saptamani am primit la bord un card de membru ITF. Am drepturi dar si obligatii si sunt informat cu ceea ce fac cei pentru care eu platesc cotizatie anual si sunt multumit de activitatea lor. Nu spun ca nu s-ar putea si mai bine dar oricum e bine. Sunt informat ca pensia se stabileste functie de contributia fiecaruia, am fost informat cum se calculeaza punctul de pensie si mi-am dat seama ca o sa am o pensie mica cu ceea ce eu am contribuit. Deci am facut o asigurare suplimentara dar nu cred ca o voi continua pentru ca nu e fezabila. Cel mai bine e sa-mi pun niste bani deoparte. Sunt informat de SLN ca sumele primite de navigatorii maritimi angajati de firme straine care nu au obligatii de impunere in Romania nu sunt impozabile. Este valabil pentru toti navigatorii dar doar eu si inca vreo 4000 de oameni am platit pe cei care au sprijinit aceasta treaba. E cinstit? Nini, tu poate nu intelegi solidaritatea sau nu vrei sa o intelegi dar nu ma lua de prosti pe noi astialalti. Se vede ca tu nu ai dat pe la sindicat niciodata, dar asta nu inseamna ca ai voie sa spui orice despre o organizatie care ma apara cu adevarat. Solidaritatea trebuie in ambele sensuri, nu numai la placinte.