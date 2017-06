Navigatorii români din flota Promar Shipping Services plâng cu vorbe după bani

8

Probleme Promar

Eu sunt unul care am avut probleme recente la Mamola... dar am reusit sa ma descurc. Am sunat la SLN, am plans un pic ca vai si amar de mine si m-au bagat in lista lor de lucru. Va spun sigur ca noi am vorbit unii cui ceilalti, nici unul nu era membru SLN dar ne-a ajutat pe toti pana la lotul in care am plecat si eu, dar si pe urma. Ne-a zis ca dupa ce ne primim banii sa trecem si sa devenim membrii de sindicat. Nu am mai dat pe la ei ca nu am avut timp. Si acum mi-am cam cheltuit banii recuperati asa ca nu mai trec. Ma simt bine ca mi-am luat banii si ii compatimesc pe cei care nu si-au rezolvat problema.. Am mai vorbit cu ceilalti colegi si nu a mai trecut nimeni pe la SLN sa se faca membru asa ca nu mai ma duc nici eu ca oricum nu mai am bani. Oricum multumersc pentru ajutor d-lui Mihalcioiu