Navigatorii nebrevetaţi sunt discriminaţi la obţinerea noilor certificate de capacitate

ipocrizie tipic romaneasca

Tupeu,nesimtire si ipocrizie tipc romaneasca ,acestea sunt cele trei caracteristici a celor ce conduc Min.Transporturilor,CERONAV,ANR si SLN.Voi vorbiti despre discriminare sau despre EMSA, cand voi din '90 si pana acum ,in 26 de ani n-ati fost in stare sa implementati normele europene?Domn sindicalist cu scoici pe burta, de ce nu ne spui mai intai despre ce au gasit cei de la EMSA,la auditul efectuat in institutiile guvernamentale : MT,ANR si CERONAV?Dezastru. Domnilor imbecili, care conduc,MT,ANR ,CERONAV si SLN, daca nu sunteti capabili sa ganditi, macar faceti precum sefii voștri care v-au pus acolo,(cei cu doctorate facute la apelul bocancilor) ,aplicati metoda COPY-PASTE. De ex. copiati si voi din legislatia germana,italiana sau franceza ce drepturi si obligatii au navigatorii lor si le traduceti cuvant cu cuvant in lb.romana. Eu n-am auzit ca navigatorii occidentali sa faca atatea cursuri ca la noi sau sa dea atatea examene?Am avut comandant german,la 27 de ani era pe functie, fara sa fi dat niciun examen.La fel sunt si restul occidentalilor si vad ca au toate actele in regula.De ce la ei se poate si la noi ,nu?Discriminarea o faceti voi, cei care ne conduceti, ca sa faceti buzunarele pline de bani pe spinarea noastra ,a navigatorilor. PS.Atat timp cat procurorii DNA nu vor intra in forta in aceste institutii MT,ANR si CERONAV, nimic nu se va schimba in bine ptr navigatori.