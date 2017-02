Navigatorii îi pun cu botul pe labe pe armatorii rău-platnici

Prevederea din Convenția internațională martitimă MLC 2006, care se referă la plata salariilor și a costurilor repatrierii navi-gatorilor în caz de abandon, a intrat în vigoare pe data de 18 ianuarie 2017.Adrian Mihălcioiu, președintele Sindica-tului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România, precizează: „Orice navigator care este neplătit, la această oră, poate face apel la clubul de asigurare a navei pe care este îmbarcat, direct sau printr-un interpus, iar acesta este obligat să-i achite salariile restante până la patru luni. Desigur, pentru a-și recupera paguba, cluburile de asigurare se vor îndrepta împotriva companiilor de navigație în cauză, iar pe viitor vor majora asigurările pentru navele acestora. În cazul în care încălcarea prevederilor Convenției MLC 2006 se va repeta, vor înceta să mai încheie contracte de asigurare cu acei armatori, fapt ce va duce la scoaterea navelor lor de pe piață.”Prevederea referitoare la neplata și abandonul echipajului, ca și întreaga Convenție MLC 2006 se aplică pe toate navele maritime comerciale mai mari de 500 tdw. „În cazul platformelor petroliere aflate pe mare, depinde de autoritățile din fiecare țară dacă le consideră ca fiind sub incidența convenției - precizează Mihălcioiu. În schimb, pe navele off-shore se aplică necondiționat MLC 2006. Obligatoriu, aceste nave trebuie să aibă încheiate asigurări pentru plata salariilor restante și a tuturor drepturilor navigatorilor în caz de abandon. Acestor reguli trebuie să li se supună și armatorii români care au înregistrate nave și platforme petroliere maritime sub pavilioanele altor state.”L-am întrebat pe liderul SLN ce se întâmplă în cazul în care navigatorii nu au contracte de muncă? Dar dacă au contracte și în ele nu e prevăzută nicio asigurare? Dar dacă există o asigurare, dar în contract nu este precizat numele clubului de asigurări?„În niciuna din aceste situații nu este nicio problemă. Nava, cu certitudine, are o asigurare. Există organizații, precum Federația Internațională a Transportatorilor, care au toate aceste date și le pot da navigatorilor informațiile corecte. După cum constatați, Convenția MLC 2006 a generat un mecanism care forțează armatorii să își plătească echipajele; în caz contrar vor dispărea de pe piață. Statele de pavilion impun navelor să aibă asigurări pentru situația de abandon și plata salariilor pe patru luni. Cine nu are asigurare nu poate aborda un pavilion și, practic, nu mai există”, relatează Mihălcioiu.Sindicatul Liber al Navigatorilor a primit, în ultimele săptămâni, câteva sesizări din partea unor navigatori. „Câțiva dintre ei sunt de pe nave comerciale, dar cei mai mulți sunt de pe nave off-shore de la două companii. Suntem în procedura de identificare a asiguratorilor, în vederea recuperării drepturilor salariale”, a anunțat liderul SLN.