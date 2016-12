Navigatorii britanici sunt excluşi din propria flotă

Navigatorii britanici sunt excluși din propria flotă

Sindicatul Navigatorilor RMT, din Marea Britanie, este nemulțumit că noile nave înregistrate sub pavilion britanic nu angajează marinari britanici. Membrii organizației au protestat cu prilejul botezului unei nave, la Liverpool, afișând un banner pe care era scris „Salvați navigatorii noștri 2020" și distribuind pliante care prezintă situația dificilă a navigatorilor.Întreaga flotă de noi ro-ro-uri și port-containere a companiei Atlantic Container Line’s (respectiv navele „Atlantic Star”, „Atlantic Sail”, „Atlantic Sea”, „Atlantic Sky” și „Atlantic Sun”) nu va avea nici măcar un marinar britanic, în ciuda faptului că vasele sunt înmatriculate în portul Liverpool.Sindicatul salută noile investiții ale companiei, în valoare de de 400 milioane de lire sterline, care includ o flotilă și un terminal de containere la Liverpool, dar consideră că mândrele tradiții maritime ale marilor orașe portuare, cum ar fi Liverpool, sunt ignorate sau uitate atunci când nave pe care flutură pavilionul britanic, cum este „Atlantic Sea”, spre exemplu, nu au la bord niciun navigator britanic.Mick Cash, secretarul general al RMT a declarat: „Politica Guvernului este de a dubla tonajul flotei înregistrată sub pavilion britanic până în 2020. Acest lucru ar putea fi o oportunitate de aur pentru a crește numărul navigatorilor britanici și a prezerva această activitate pentru generațiile viitoare. Șefilor din transporturi n-ar trebui să li se permită să angajeze cea mai ieftină forță de muncă pentru a-și asigura profituri, în timp ce ei distrug industria de transport maritim intern, iar toate acestea se fac sub pavilionul britanic.Este vital pentru viitorul industriei maritime din această țară să existe locuri de muncă pentru marinarii britanici și posibilități de formare pe navele britance, în plus față de locurile de muncă de la uscat, în afaceri și servicii portuare maritime.”