Navigaţia din Marea Neagră a ajuns în atenţia planetei

25 iunie - Ziua Internațională a Navigatorilor

Navigația din Marea Neagră a ajuns în atenția planetei

În anul 2010, la conferința Organizației Maritime Internaționale (IMO), de la Manila, a fost instituită Ziua Internațională a Navigatorilor, care se celebrează în fiecare an pe 25 iunie.Cu acest prilej, în întreaga lume se desfășoară o serie de acțiuni care urmăresc creșterea gradului de conștientizare, de către opinia publică, a rolului navigatorilor în comerțul internațional. Ele aduc în fața publicului și guvernelor lumii problemele cu care aceștia se confruntă.În acest an, cu prilejul celei de a doua ediții a Zilei Internaționale a Navigatorilor, la sediul celor mai importante organizații mondiale și europene (IMO, ILO, EU, ETF, ITF, ISF, ECSA, ICSW etc.) se va da citire raportului privind Marea Neagră, destinat să atragă atenția asupra problemelor de navigație din această zonă.Sindicatul Liber al Navigatorilor (membru al Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF) va marca evenimentul printr-o reuniune organizată la Seamen’s Club Constanța, la care sunt invitați reprezentanți ai autorităților navale și portuare, ai învățământului marinăresc, ai companiile de shipping și ai armatorilor, marinari și ziariști. Cu acest prilej vor fi prezentate raportul „Marea Neagra – Marea Rușinii” și situația statistică a navigatorilor din România și din lume.Raport are scopul de a atrage atenția guvernelor și opiniei publice despre condițiile șocante de navigație din zona Mării Negre. SLN va transmite raportul pentru informarea opiniei publice naționale și internaționale, ca parte a inițiativei comune a ITF și sindicatelor reprezentative din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. Raportul „Marea Neagra - Marea Rușinii” va putea fi accesat pe site-ul www.sln.rog.ro începând de astăzi, 25 iunie 2012.