Navele neasigurate vor fi reţinute sau expulzate din porturile UE

Navele neasigurate vor fi reținute sau expulzate din porturile UE

Parlamentul European a decis că trebuie menținută obligativitatea asigurării pentru toate navele maritime aflate sub pavilionul unui stat al UE, precum și pentru navele maritime aflate sub pavilionul unui stat terț, de îndată ce acestea pătrund într-o zonă maritimă aflată sub jurisdicția unui stat comunitar. Conform pachetului legislativ Erika III, aprobat de europarlamentari, respectarea obligației de asigurare va fi dovedită printr-un certificat păstrat la bordul navelor. Sunt vizați toți proprietarii de nave care pătrund în apele aflate sub jurisdicția statelor membre. Verificarea existenței unui certificat de asigurare la bordul navei se va face de către statul portului în cadrul unei vizite de inspecție, în conformitate cu dispozițiile și procedurile stabilite prin directiva privind controlul statului portului. Ca element nou, directiva prevede sancțiuni în cazul absenței certificatului la bordul navei. Astfel, nava va putea fi imobilizată sau va putea fi expulzată de către autoritatea competentă.