Navele militare scot Şantierul Naval Damen Galaţi din criză

Navele militare scot Șantierul Naval Damen Galați din criză

Șantierul Naval Damen Galați, parte a grupului olandez Damen, operează la capacitate maximă, având lucrări contractate pentru următorii trei ani. Șantierul a încheiat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 82 milioane euro și o producție de 25% din totalul grupului. „În ultimii zece ani am progresat constant. La început realizam părți și subansambluri pentru diferite proiecte, pe care le livram apoi în Olanda. Acum ne ocupăm de construcția completă a navelor. Acum avem un contract pentru patru nave de patrulă, destinate marinei olandeze, un proiect mare, care ne va ține ocupați până la finele lui 2010", spune Rene H. Berkvens, oficialul grupului Da-men. Prezent la expoziția navală de la Constanța, Berkvens a spus că din 2010 va începe construcția unei nave joint-support, tot pentru marina olandeză, „cea mai mare navă realizată la Galați, de 25.000 tone”, proiect care se va întinde pe durata a cel puțin doi ani. „Șantierul de la Galați are o capacitate anuală de producție de circa 20 de nave, însă depinde mult de mărimea și complexitatea proiectelor”, spune Berkvens. Damen Galați pregătește și o investiție de 20 milioane euro, mai exact o hală de producție pentru nave militare și ambarcațiuni de lux. În aceste condiții, oficialul Damen nu se teme de criza economică, comenzile curente fiind suficiente pentru evitarea problemelor de ordin financiar. „Situația este diferită pentru noi. Am livrat nave marinei din Maroc, Indonezia, Suedia și Olanda. Gu-vernele nu duc lipsă de fonduri, în comparație cu firmele private”, ex-plică reprezentantul Damen. Problemele șantierului sunt cauzate nu de criză, ci de creșterea economică puternică din ultimii doi – trei ani. Mulți muncitori au plecat în șantiere occidentale, pe fondul deschiderii a numeroase unități noi de producție. „Perspectivele în industria na-vală nu sunt foarte optimiste, pentru următorii cinci ani. Până acum ne-am confruntat cu supra-producție. S-au construit și cum-părat prea multe nave, în special pe segmentul cargo și de tancuri chimice/petroliere. Acum, cererea a scăzut, stocul de nave este încă mare, prețurile au scăzut. Sunt probleme pentru multe șantiere, care ar putea da faliment”, consi-deră Rene H. Berkvens. Dificultățile sunt mai pregnante în Orientul îndepărtat, în timp ce în Europa se pune accentul pe nave specializate, de dimensiuni mai mici, potrivite și pentru apele interioare. „Poate de aceea ne vom descur-ca mai bine pe timp de criză. Până acum am avut doar două proiecte anulate de clienți, însă e vorba de proiecte mici, fără un impact semnificativ. În prezent, costurile de producție a navelor în România sunt mai competitive decât în Olanda, cu până la 25%. Situația se echilibrează însă încet-încet”, mai spune Berkvens. În prezent, Damen Shipyard Galați este cea mai importantă parte a grupului Damen, olandezii dând asigurări că vor dezvolta în continuare șantierul.