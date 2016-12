Navele fluviale de pasageri nu mai vin la Constanţa

Navele fluviale de pasageri nu mai vin la Constanța

Traficul fluvial de croazieră a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. În primul semestru din 2011, nicio navă de pasageri nu a tranzitat Canalul Dunăre - Marea Neagră, spre portul Constanța.Spre zero absolutPână la finele sezonului estival, situația are prea puține șanse să se schimbe, întrucât niciun operator nu a încheiat vreun contract de tranzitare a acestei căi navigabile.Ruta Dunăre - Canal - portul Constanța ajunsese să fie atractivă. Chiar dacă au existat fluctuații de la un an la altul, nimeni nu și-ar fi putut închipui că se va ajunge la cota zero. Chiar și în anii de criză 2009 -2010, pasagerele fluviale au navigat pe Canal, până la Constanța, după cum rezultă din statistici (în dreptul fiecărui an este înscris numărul de tranzitări într-un sens și celălalt):2004 - 80 tranzitări;2005 - 125 tranzitări;2006 - 86 tranzitări;2007 - 66 tranzitări;2008 - 53 tranzitări;2009 - 5 tranzitări;2010 - 26 tranzitări;2011 (semestrul I) - 0 tranzitări.De ce nu vin navele?Care este explicația acestei involuții dramatice? Criza economică poartă o parte din vină, dar nu este singura cauză. Administrația Canalului și cea a portului Constanța nu pot fi acuzate că au blocat prin politicile lor traficul pasagerelor. Dimpotrivă, le-au netezit drumul spre Constanța, reducând tarifele.Iată, spre exemplu, în 2010, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a coborât tariful de tranzitare (calculat în funcție de volumul navei) de la 70 la 50 eurocenți pe metru cub. Iar de la 1 august 2011, tariful va fi coborât la 25 eurocenți pe metru cub.Oricât ar reduce administratorii Canalului și ai portului Constanța tarifele, traficul fluvial nu are șanse să renască. Chiar dacă le-ar aduce la zero, navele nu vor mai bate drumul până la malul mării.De ce? Răspunsul este simplu: turiștii nu au ce vedea la Constanța!Ocolit de turiștiPentru oaspeții străini, străvechiul Tomis este un oraș aflat într-un stadiu avansat de degradare, murdar, plin de ruine și câini vagabonzi, de cerșetori și hoți de buzunare. E un oraș neospitalier, neinteresant, periculos și demn de tot disprețul, nicidecum o destinație turistică.Tour-operatorii au primit numeroase sesizări din partea turiștilor care s-au încumetat să vină la Constanța, la bordul pasagerelor. Drept urmare, au decis să nu mai ofere această destinație.Acum, navele fluviale ajung la Cernavodă, dar nu mai coboară pe Canal, spre mare. În timpul escalei, pasagerii sunt preluați cu autocarele și plimbați prin Dobrogea, ocolind cât mai departe Constanța.E nevoie de intervenția guvernuluiCotidianul „Cuget Liber” a avertizat în repetate rânduri asupra scăderii traficului de pasagere în portul Constanța, ca urmare a lipsei ofertei turistice și a stării degradante a orașului.Situația în care s-a ajuns este extrem de gravă. Este o criză ce afectează nu doar comunitatea locală. A devenit clar că administrația Constanței nu are interesul, nu vrea și nu poate să o soluționeze.Situația e similară cu cea din stațiunile turistice din sudul litoralului, care își pierd clienții pentru că hotelurile privatizate au fost lăsate în paragină. În cazul lor, s-a ajuns la concluzia că singura soluție este intervenția statului, exproprierea și aducerea investitorilor potenți. În cazul Constanței, a orașului vechi, este nevoie de o intervenție similară.