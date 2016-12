Navele de pasageri au anunţat 22 de escale, în portul Constanţa

În sezonul de croaziere 2016

Navele de pasageri au anunțat 22 de escale, în portul Constanța

Până la această dată, au fost anunțate 22 de escale ale navelor de croazieră în Portul Constanța, informează Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Șapte dintre ele aparțin navelor fluviale. Prima vizită este a pachebotului „MSC Opera”, programată pe data de 28 martie 2016.Compania MSC va avea șase escale în acest sezon de croaziere, cu navele „MSC Opera” și „MSC Lirica”. Se re-marcă revenirea companiei „Costa Crociere” în portul Constanța, cu nava „Costa Neoromantica”.O prezență deosebită în acest an va fi velierul „Royal Clipper”, una dintre cele mai luxoase nave de croazieră din lume.„Royal Clipper” a fost lansată la apă în anul 2000, în prezența reginei Silvia a Suediei, designul navei fiind inspirat de Preussen, legendara navă de luptă germană. Are o capacitate de 227 pasa-geri, un echipaj format din 106 persoane, fiind utilată cu 114 cabine de lux.Supranumită „Steaua Mărilor“, nava are programate două sosiri în portul Constanța, în mai și iunie.„În contextul actual, sezonul 2016 va fi unul atipic din punctul de vedere al sosirilor în Marea Neagră, dar CN Administrația Porturilor Maritime SA Con-stanța își continuă eforturile pentru atragerea companiilor de croazieră și a turiștilor în Portul Constanța.În acest an, între 22 și 25 iunie, datorită eforturilor CN APM SA Constanța, se va desfășura în Marea Neagră, la Odessa - Ucraina, Adunarea Generală a MedCruise, prilej cu care se vor aborda teme specifice acestei zone. Zece președinți de companii de top vor participa la acest eveniment, urmând să se ia decizii privind dezvoltarea turismului de croazieră în Marea Neagră.În 2015, la terminalul specializat al Portului Constanța, au sosit 36 de nave de croazieră cu 35.000 de turiști la bord. Cu aceste rezultate, se reconfirmă poziția de top în Marea Neagră a Portului Constanța, având cele mai multe nave de croazieră și cei mai mulți pasageri din regiune”, se arată în comunicatul CNAPMC.În 2015, turismul de croazieră din zona Mării Negre a fost grav afectat de ocuparea Crimeei de către Rusia. Din cauza instabilității din zonă, 69% din croazierele maritime programate pentru 2015 în portul Constanța au fost anulate. „Războiul maritim”, care a început între Rusia și Turcia, la sfârșitul anului 2015, constând din reținerea navelor celeilalte părți de către inspectorii de Port State Control, contribuie la descurajarea croazierelor pe Marea Neagră, iar recentele atentate teroriste din Turcia, soldate cu morți și răniți, i-a dat lovitura de grație.