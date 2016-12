Navele de croazieră atrag tot mai mulţi ofiţeri şi nebrevetaţi români

Navele de croazieră atrag tot mai mulți ofițeri și nebrevetați români

Criza economică și cea a prețurilor petroliere, încetinirea ritmului de creștere economică a Chinei, tensiunile politice din Orientul Mijlociu, nordul Africii și zona Mării Negre au afectat profund industria shipping-ului. Doar navigația de croazieră se încăpățânează să crească constant, sfidând tensiunile de pe piețele financiare și de mărfuri, rateurile economiilor lumii și conflictele armate.Ultimul raport anual privind starea industriei de croazieră arată că, în 1998, flota mondială avea 228 de nave de pasageri, cu 185.282 de paturi și a transportat 9.368.360 de turiști. În 2008, ultimul an de creștere, înainte de criza economică, numărul navelor de pasageri ajunsese la 294, cu 372.096 de paturi, care au transportat 16.286.475 de pasageri.În 2016, sunt în exploatare 315 nave de pasageri, cu 496.653 de paturi și sunt contractate voiaje pentru 23.603.842 pasageri. După cum se constată, numărul turiștilor pe mare crește într-un ritm mai mare decât al navelor.Pe baza contractelor încheiate încă de pe acum, se prevede o adevărată explozie a turismului de croazieră în viitorul apropiat. În anul 2025 vor fi în exploatare 368 de nave, cu 643.294 de paturi, iar nu-mărul pasagerilor va ajunge la 31.965.048 de persoane.„Creșterile înregistrate pe această piață ne-au ajutat să promovăm un număr mai mare de ofițeri și nebrevetați români pe navele de pasageri. În prezent, furnizăm personal navigant pentru 20 de nave de croazieră. Avem, deja, doi comandanți în funcție pe nave de croazieră. S-a constatat că navigatorii români dau rezultate bune pe acest tip de nave. Circa 90% dintre ei reușesc să se adapteze și să performeze în shipping-ul de croazieră. Trebuie arătat că există diferențe semnificative între navigația pe nave comerciale și cea pe navele de pasageri. Cerințele diferă nu doar la punte, ci și în compartimentul mașinilor”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Alin Cerbureanu, directorul general al firmei „V.Ships Manpower“ Constanța.Există un număr important de navigatori care vor să facă trecerea din sectorul comercial în cel de croazieră, afirmă interlocutorul.„Salariile de pe pasagere sunt mai mici decât cele de pe navele specializate (LPG, LNG, tancuri chimice și pe-troliere), dar există alte avantaje: posibilitatea de a socializa, de a participa la o serie de evenimente pe nave, escale mai dese în porturi, posibilitatea de a participa în timpul liber la excursiile organizate pentru turiști. Într-un cuvânt, viața pe navele de pasageri are mai puțină rutină și mai multă aventură, chiar dacă impune exigențe în plus”, relatează Alin Cerbureanu.Din păcate, armatorii navelor de croa-zieră nu sunt interesați de cadeții români. „În ultimii ani, am reușit să plasăm doar trei cadeți: doi la punte și unul la mașină. S-a dovedit a fi o alegere foarte bună, pentru că toți trei au fost promovați și navigă în continuare”, relatează Alin Cerbureanu.