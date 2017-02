Nave reţinute pentru deficienţe tehnice şi încălcarea Convenţiei MLC 2006

Nave reținute pentru deficiențe tehnice și încălcarea Convenției MLC 2006

Nava pentru transportul animalelor vii „Pacific M” , înmatriculată sub pavilion Togo, a fost reținută în portul Midia. Inspectorii serviciului de Port State Control, din cadrul Autorității Navale Române, au găsit 17 neconformități.În ceea ce privește condițiile de muncă și viață, iată cum descrie Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România, situația de la bord: „Nava nu are sistem de încălzire pentru echipaj. Se folosește o improvizație foarte veche. Contractele de muncă nu respectă prevederile Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006. Salariile sunt sub nivelul acceptat de Organizația Internațională a Muncii.Clubul de asigurare a navei nu face parte din lista asiguratorilor acceptați de Organizația Maritimă Internațională. Marinarii dorm câte doi în niște cabine foarte mici. Nici măcar prevederile vechi ale convenției internaționale nu sunt respectate în ceea ce privește spațiul de locuit. La bord nu sunt implementate procedurile MLC 2006. Marinarii au declarat că salariile sunt plătite acasă, către familii, dar nu există nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat.Oricum, lefurile sunt foarte mici. Un mecanic doi avea un salariu de 1.500 de dolari pe lună, un timonier, 600 de dolari pe lună, în condițiile în care echipajul muncește opt ore pe zi, de luni până sâmbătă, plus 77 de ore suplimentare (over-time), obligatoriu. Oamenii primesc un salariu de bază, fără să li se calculeze plata over-time-ului, a concediilor, a zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.”Echipajul este sirian, ca și armatorul. Până la un punct este de înțeles de ce navigatorii din această țară distrusă de război acceptă aceste condiții.„Este de aplaudat activitatea inspectorilor de Port State Control. Nava este reținută și trebuie să remedieze defecțiunile constatate”, a declarat Mihălcioiu.La celălat capăt al Europei, în portul Fawley din Marea Britanie, Garda de Coastă a reținut tancul chimic „Sea Emperor” pentru nerespectarea Convenției MLC 2006. Echipajul era neplătit de trei luni și nu are asigurate haine de zi călduroase. În plus, o serie de echipamente prezintă deficiențe și nu există materiale de curățenie la bord. Echipajul a solicitat ajutorul Federației Internaționale a Transportatorilor, care a trimis un inspector la bord.