Nava LPG „Mariana” a venit încărcată cu… deficienţe

Nava LPG „Mariana” a venit încărcată cu… deficiențe

Ştire online publicată Joi, 07 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectorii de Port State Control, din cadrul Autorității Navale Române, au reținut nava „Mariana”, sub pavilion Georgia. Aceasta este specializată în transportul gazelor petroliere lichefiate și se afla în ancoră, în dana terminalului Midia, pentru descărcare. În urma con-trolului la bordul navei, ofițerii români au constatat un număr de 27 deficiențe, din care 7 de reținere. Spre exemplu: certificatul de securitate (ISPS) are vizita intermediară lipsă; rolul de abandon are rezultate nesatisfăcătoare; verificarea anuală la certificatul DoC nu este efectuată; niciunul dintre ofițeri nu are certificat de operator radio (GOC); comandantul, secundul și ofițerul mecanic I nu au efectuat cursul specific de LPG; niciunul dintre ofițeri nu a reușit să facă testul radio în frecvența medie cu stația Constanța; echipajul nu are instruirea corespunzătoare pentru acțiune în cazuri de urgență. Armatorul navei este un consorțiu de firme din Istambul. Nava este reținută până în momentul în care va dovedi, în urma unei reinsepcții, că au fost înlăturate deficiențele.