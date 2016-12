Nava „Hilamaya” a provocat un accident la acostare

Manevra de acostare se dovedește a fi o probă dificilă pentru unele nave care intră în portul Constanța. O parte dintre ele nu reușesc să treacă testul fără a lovi câte ceva în calea lor: fie cheul, fie o altă navă care staționează în dană. Interesant este faptul că în asemenea incidente sunt implicate, de regulă, vapoare cu pavilion de complezență. Ieri, în jurul orei, 7,30, nava sub pavilion maltez „Hilamaya”, încărcată cu balast, a încercat să acosteze în dana 65. Trecând prea aproape de nava „Cafer Kalkavan”, sub pavilion turcesc, care era trasă la cheul danei 64 pentru a fi încărcată cu grâu, i-a șters pupa cu prova. Ambele nave s-au ales cu câte o basea (îndoitură) ușoară deasupra liniei de plutire. Din fericire, în urma impactului, nu au existat victime și nu s-a produs poluarea acvatoriului. Cazul a fost preluat de către serviciul cercetare din cadrul Căpităniei Zonale Constanța. Nava „Hilamaya” are lungimea de 139,93 m, lățimea - 16,4 m și capacitatea – 6.225 tdw, iar „Cafer Kalkavan”, lungimea - 98,75 m, lățimea - 14,50 m și capacitatea – 5.010 tdw.