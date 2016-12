Nava "GSP Prince" execută cercetări subacvatice pentru proiectul South Stream

7

foarte bun la CV

Am lucrat pentru GSP in Turcia. Mie mi-a prins bine experienta de acolo. Am primit oferte de angajare de la trei grei ai industriei dupa nici un an. Acum sunt la McDermott dar la GSP am invatat constructii marine, am avut parte de conditii bune de lucru si nu am motive sa cred ca sunt justificate comentariile postate anonim. Felicitari pentru performanta.