Nava de pasageri "Variety Voyager" a acostat în portul Constanţa

Nava de pasageri "Variety Voyager" a acostat în portul Constanța

Astăzi. La ora 9, nava de croazieră „Variety Voyager” a acostat în portul Constanța. Nava are 69,95 metri lungime și este înmatriculată sub pavilion Malta. Are la bord 54 de pasageri și un echipaj de 29 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar. Nava va părăsi portul Constanța pe data de 3 octombrie, la ora 23 și se va îndrepta spre portul bulgăresc Varna.